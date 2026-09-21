Istoria desenelor grafice pentru copii în România: cine a pus pentru prima dată lumea copilăriei în desen, culoare și personaje

Când deschizi o carte veche pentru copii, descoperi că lumea copilăriei nu a fost întotdeauna plină de personaje colorate, animale simpatice și eroi ușor de recunoscut.

În România, drumul de la povestea scrisă la povestea spusă și prin imagine a început în secolul al XIX-lea și s-a legat strâns de apariția revistelor și cărților destinate celor mici.

Prima publicație românească dedicată copiilor

Un reper important este anul 1891, când apare revista „Amicul Copiilor”, una dintre primele publicații românești dedicate copiilor. În paginile ei găseai povești, texte educative și imagini care îi ajutau pe cei mici să descopere mai ușor universul prezentat de autori.

Treptat, desenul a început să aibă un rol tot mai important: copilul nu mai trebuia doar să-și imagineze personajul, ci putea să-l vadă.

Constantin Jiquidi și primele personaje în acțiune

Dacă vrei să descoperi unul dintre numele importante de la începuturile desenului pentru copii din România, trebuie să-l cunoști pe Constantin Jiquidi. Desenator și caricaturist, Jiquidi a realizat unele dintre primele benzi desenate românești pentru copii, publicate în „Revista Copiilor”, în anii 1896–1897.

Printre creațiile sale se află „Pisica Spălată” și „Măseaua Babei”. Prin imagini succesive și texte scurte, Jiquidi transforma întâmplarea într-o poveste pe care copiii o puteau urmări cu ochii.

De la primele desene la marile ilustrații

În primele decenii ale secolului XX, ilustrația pentru copii s-a dezvoltat odată cu presa și editurile. Artiștii au început să creeze imagini mai bogate, iar poveștile românești au primit chipuri care au rămas în memoria mai multor generații.

În această evoluție au avut un rol important ilustratori precum Ary Murnu, Ion Demetrescu, Jules Perahim și mulți alții. Desenele lor te ajutau să vezi lumea poveștii: personajele, locurile, animalele, aventurile și chiar atmosfera unei anumite epoci.

Anii ’60–’70: copilăria desenată de mari ilustratori

În a doua jumătate a secolului XX, cartea pentru copii din România a cunoscut o perioadă foarte bogată. Nume precum Val Munteanu, Livia Rusz, Eugen Taru, Vasile Olac și Angi Petrescu-Tipărescu au contribuit la formarea unui adevărat univers vizual pentru copii.

Un moment important a fost apariția Editurii Ion Creangă, în 1969, o editură specializată în literatură pentru copii. În jurul acesteia s-au adunat numeroși scriitori și artiști, iar cartea ilustrată a devenit o parte esențială a copilăriei.

De la benzile desenate românești la universurile de azi

Istoria desenului pentru copii nu se oprește însă la cărțile și revistele vechi. În 2026, universul benzilor desenate pentru copii primește o nouă formă prin Club miniGrafic, o revistă creată pentru a-i apropia pe cei mici de benzile desenate realizate de artiști români.

Pe lângă producțiile autohtone, copiii pot descoperi universuri din alte benzi desenate precum Dog Man, care aduce propriul stil de aventură, umor și imaginație. Colecțiile actuale reunesc astfel personaje internaționale și proiecte dedicate publicului român, într-o ofertă care face lectura mai apropiată de interesele copiilor de astăzi.