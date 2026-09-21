Schimbarea pe care Lidl a făcut-o, după 20 de ani, în toate magazinele dintr-o țară europeană

Lidl Suisse a renunțat, începând din primăvara acestui an, la o practică veche de aproape 20 de ani. Pentru cumpărăturile achitate fără numerar, clienții nu mai beneficiază de rotunjirea în jos a sumei finale, ci plătesc exact valoarea produselor, până la ultimul cent. Aldi Suisse a făcut aceeași schimbare la sfârșitul lunii octombrie 2025, scrie Blick.

Când Aldi și Lidl au intrat pe piața elvețiană, în urmă cu aproximativ două decenii, cele două lanțuri germane au introdus un sistem diferit de prețuri. În timp ce magazinele elvețiene vindeau, de exemplu, un produs cu 2,50 franci, discounterii îl comercializau cu 2,49 franci. Dacă suma totală a cumpărăturilor se termina cu un număr de cenți diferit de zero sau cinci, aceasta era rotunjită în jos.

Lidl Suisse a eliminat discret această practică în primăvara acestui an, în cele aproximativ 200 de magazine din țară. Astfel, în cazul plăților cu cardul, smartphone-ul sau Twint, suma retrasă din cont este acum exact cea rezultată din prețurile produselor cumpărate.

Reprezentanții Lidl Suisse au declarat pentru Blick că schimbarea este justificată de „normele actuale ale pieței”. Potrivit companiei, tranzacțiile electronice permit în prezent facturarea exactă, iar sistemul oferă mai multă transparență, deoarece „clienții plătesc exact prețul articolelor prezente în coș”.

Pentru consumatori, schimbarea înseamnă însă că aceștia nu mai beneficiază de economiile de câțiva cenți generate de rotunjirea în jos. Lidl nu a precizat cât de mult au crescut veniturile în urma modificării, însă compania oferea în 2020 unele indicii: atunci anunța că sistemul îi permitea să distribuie clienților economii de peste 1,1 milioane de franci într-un singur an.