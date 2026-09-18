Politica la mișto. Blat pentru anticipate?

Ieri, 17.09.2026, noi, plătitorii de impozite și taxe către statul român, am fost martori la încă un episod care arată micimea actualei clase politice (în majoritatea ei, că nu sunt absolut toți o apă și-un pământ). După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan (pe 5.05.2026 cu vot covârșitor în Parlament, respectiv 281 anti-Bolojan), președintele Nicușor Dan a mai făcut o a treia desemnare de candidat de prim-ministru.

L-a ales pe Siegfried Mureșan, membru PNL, propus anterior președintelui de către partidele PNL+USR+UDMR, pe 26.06.2026. Faza zilei a fost că, sunat de președintele României ca să-l informeze că-l va desemna candidat la funcția de prim-ministru, Siegfried Mureșan se pare că s-a blocat și a cerut timp de gândire. Adică a avut nevoie să-și sune păpușarii ca să-i întrebe ce să facă?!

Apoi, după ce Nicușor Dan a anunțat publicul despre acest răgaz ciudat cerut de Mureșan, acesta din urmă a informat poporul român pe Facebook: „Accept propunerea făcută de președintele României.” 6 cuvinte! Cred că și dormitorul Klaus Iohannis ar putea fi invidios pe o comunicare atât de scurtă și seacă în relația cu propriul popor. Nu tu vreo exprimare a vreunei emoții pentru o asemenea onorare, nici vreun gând despre cum va aborda această oportunitate (de exemplu cu seriozitate tipic germană), ce motivație are să lase luxul din capitale vest-europene pentru mizeria dâmbovițeană (să servească patria, desigur!), cum are de gând să procedeze în zilele imediat următoare, etc.

Pe 31.08.2026, președintele UDMR, Kelemen Hunor, se declara dezamăgit că, după ce fusese propus de cele 3 partide pentru funcția de prim-ministru pe 26.06.2026, Mureșan „a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil”. Adică își luase omul o vacanță adevărată, de boier de Bruxelles...

Acest Mureșan a fost propulsat în politica mare de regimul putred de corupt Băsescu-Udrea, chiar celebrul infractor condamnat definitiv pentru corupție Pinalti/Gheorghe Ștefan declarând public că, în 2014, a dat 100.000 de euro pentru prima candidatură de succes a lui Mureșan la Parlamentul European...

Întrebări legitime

A știut Mureșan în 2014 că banii dați de coruptul dovedit Pinalti pentru campania lui au fost din fapte de corupție? Sau or fi fost bani câștigați legal, deci nu din șpăgile pentru care a fost condamnat Pinalti?

Deși fusese propus de cele 3 partide pe 26.06.2026, ieri, 17.09.2026, Mureșan a părut surprins și a mai avut nevoie să ia lumină de la cineva înainte să-i răspundă președintelui României, care i-a făcut marea onoare de a-l suna ca să-i propună funcția de prim-ministru. Pe cine a consultat Mureșan în acele ore de ieri, înainte să dea un răspuns?

Propunerea celor 3 partide din 26.06.2026 către președintele Dan a fost făcută în mod serios sau la mișto? Reacția de năucire a lui Mureșan de ieri sugerează a doua variantă...

O suspiciune rezonabilă

Dacă nu cumva depune mandatul (ca fostul său coleg din PMP, Eugen Tomac) înainte de votul din Parlament, Mureșan ar putea să fie respins la vot. Dacă Parlamentul ar respinge la vot ipoteticul cabinet Mureșan, s-ar crea condițiile constituționale pentru ca președintele să dizolve Parlamentul (conform art. 89 din Constituție). Dacă se va ajunge acolo, se va putea formula bănuiala că Nicușor Dan a făcut un blat pentru alegeri parlamentare anticipate cu păpușarii din Germania ai lui Bolojan și Mureșan.

Adică scenariul ar putea fi să se facă alegeri, probabil PNL+USR să ia un scor mai bun decât cel din 1.12.2024 (când au luat împreună cam 26% din voturile valabil exprimate), Bolojan să fie apoi desemnat din nou prim-ministru de către Dan, apoi să semneze noi contracte uriașe prin încredințare directă către anumite companii din Germania, iar Dan să fie lăsat să doarmă liniștit la Cotroceni (apud Laura Codruța Kovesi).

Iar dacă peste 233 de parlamentari s-ar teme de alegeri anticipate și ar vota propunerea Mureșan, Nicușor Dan iar ar putea fi bănuit de blat cu păpușarii promotorilor intereselor companiilor germane în România. Dacă va prevala logica temerii parlamentarilor de pierderea anticipată a mandatului, probabil că orice candidat la funcția de prim-ministru ar fi fost desemnat ieri de președintele Dan ar fi putut obține votul Parlamentului.

Oricum va fi, e clar că nici Nicușor Dan, nici Ilie Bolojan, nici Sorin Grindeanu, nici Dominic Fritz, nici George Simion nu înțeleg criza prin care trece economia României. Nu e de mirare dacă te uiți în CV-urile lor! Dar este foarte dureros să vezi cum se cască tot mai larg prăpastia dintre această clasă politică și societatea românească...

Întrebări-cheie despre alegerea strategică a României

În condițiile în care teritoriul României este penetrat aproape zilnic de drone inamice, iar alianța strategică cu SUA este singura care azi ne dă o speranță că ne-am putea apăra de atacuri chiar mai grave, de ce președintele Dan nu a desemnat un candidat la funcția de prim-ministru filo-american, ci unul puternic filo-german?

Fix în aceste zile/săptămâni se revizuiește prezența militară americană în Europa, un anunț public urmând a se face la început de noiembrie 2026. Oare cum este privit la Washington acest gest al locatarului de la Cotroceni?