La peste 3.400 de metri altitudine, într-o zonă izolată din Munții Colorado, Zak Shechter și Eliz Schiffman au construit o casă cum rar se vede. Locuința lor, denumită simbolic „Earthship”, se întinde pe o suprafață de 65 de metri pătrați și este amplasată pe un teren de 12 hectare, deasupra orașului abandonat St. Elmo. Construcția, începută în vara anului 2020, include 700 de anvelope reciclate.

De unde a pornit ideea de „Earthship”

Ideea de „Earthship” a fost creată în anii '70 de arhitectul american Michael Reynolds, care propunea utilizarea deșeurilor precum doze de aluminiu, sticle de sticlă și anvelope pentru a construi case sustenabile, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Zak și Eliz au adoptat această filozofie, folosind materiale locale pentru construcție. De exemplu, structura acoperișului este realizată din molid din zonă, iar casa este parțial îngropată în pământ, oferind o izolație naturală excelentă.

Zona în care se află casa este cunoscută pentru ierni dure, cu strat de zăpadă ce poate atinge între 2,4 și 3,7 metri anual. Cu toate acestea, zăpada acționează ca un strat termic suplimentar.

Încălzirea locuinței se realizează cu ajutorul unei sobe pe lemne și al unei sere orientate spre sud, care absoarbe lumina solară. Temperatura interioară poate ajunge la 27°C, chiar dacă afară totul este înghețat.

Pe acoperiș sunt șase panouri solare conectate la baterii avansate cu plumb și carbon. În caz de furtuni de zăpadă prelungite, un generator mic asigură energia de rezervă. Apa este colectată din ploaie sau din topirea zăpezii, în două rezervoare îngropate cu o capacitate totală de 9.000 de litri.

În lipsa precipitațiilor, cuplul adaugă manual zăpadă în rezervoare sau folosește un sistem dedicat pentru topirea acesteia pe acoperiș.

Interiorul casei reflectă aceeași viziune ecologică

Bucătăria este mobilată cu piese realizate manual din lemn, iar un perete despărțitor este construit din mii de sticle de sticlă acoperite cu mortar, creând un efect de lumină.

Sera care se întinde de-a lungul părții frontale a casei funcționează și ca spațiu de grădinărit. Aici, paturile de culturi sunt irigate automat cu apă reciclată din dușuri, chiuvete și mașina de spălat.

Apa din duș trece printr-un strat de pietriș și este filtrată natural înainte de a fi folosită în grădină, conform Blic.

Casa nu dispune de un uscător de rufe

În casă nu există uscător de rufe – hainele sunt uscate la aer vara și în seră iarna. Apa caldă este generată de un boiler pe propan, iar o singură butelie le ajunge pentru o lună întreagă.