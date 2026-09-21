Gabi Torje se regăsește printre concurenții de la Asia Express 2026, show în care a ales să meargă alături de Alin Alexuc Ciurariu, prieten pe care îl cunoaște de aproximativ 15 ani.

Într-un interviu acordat pentru Libertatea, Gabriel Torje a dezvăluit de ce l-a ales ca și coleg pe Alin Alexuc Ciurariu și de ce nu a mers în emisiunea de la Antena 1 cu un membru din familia sa.

„Nu m-aș fi certat cu familia, dar nici nu voiam să fiu pus într-o astfel de ipostază”

„Cu Alexuc mă înțeleg foarte bine, suntem prieteni de 15 ani! Cu el simt și simțeam că va fi bine pentru noi ca echipă. Și n-aș fi vrut să pun într-o situație dificilă pe nimeni din familia mea, pentru că mă cunosc. Sunt o persoană dificilă și, în momentul în care nu-mi iese ceva, explodez, «îmi sare CD-ul», cum zice Alexuc. Nu m-aș fi certat cu familia, dar nici nu voiam să fiu pus într-o astfel de ipostază.

Vedeți la probe cum suntem și cum ne înțelegem, pentru că prietenia asta a noastră nu este întâmplătoare. Ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere și ne completăm foarte bine”, a spus Gabriel Torje în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că la Asia Express există și momente în care echipele se tachinează între ele, fostul fotbalist ne-a dezvăluit că, indiferent ce s-a întâmplat în show-ul de la Antena 1, în spatele camerelor de filmat a rămas prieten cu toată lumea.

„Sunt multe momente în care ne-am mai tachinat noi între noi ca și concurenți, dar am rămas în relații foarte bune și ne înțelegem foarte bine. Cu mulți dintre ei vorbesc și mă întâlnesc și în spatele camerelor de filmat, ca să zic așa”, a adăugat Gabi Torje.

Întrebat dacă a avut vreo problemă cu faptul că a fost filmat aproape nonstop, Gabriel Torje a afirmat că după câteva zile te obișnuiești să ai camerele lângă tine și uiți că ești mereu înregistrat.

„M-am obișnuit cu acest lucru, nu e foarte greu. Ceea ce pot să zic 100% este că după câteva zile la Asia Express uiți de faptul că ești filmat nonstop și că ai mereu microfonul pornit”, a mai spus pentru Libertatea fostul fotbalist.

Show-ul de la Antena 1 este mai greu în realitate decât se vede la TV

Referitor la probele din emisiunea de la Antena 1, Gabi Torje a afirmat că a fost mai greu decât s-ar fi așteptat, dar nu a avut probleme din această cauză.