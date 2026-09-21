Val de proteste în industria auto din Germania. Muncitorii au ieșit în stradă luni, 21 septembrie, pentru a cere sprijinul autorităților și al conducerilor marilor companii, în încercarea de a-și salva fabricile și locurile de muncă.

Proteste desfășurate în peste 280 de locații din Germania

Sectorul auto din Germania se află sub o presiune uriașă, cauzată de expansiunea agresivă a producătorilor chinezi, scăderea cererii pe piața internă și tarifele vamale severe impuse de Statele Unite, potrivit AFP. Companii precum Volkswagen (VW), Mercedes-Benz și BMW au anunțat că vor face disponibilizări.

Aproape 180.000 de persoane au participat la protestele desfășurate în peste 280 de locații din Germania, a anunțat sindicatul IG Metall, cel mai mare sindicat industrial din Europa.

Janik Hitzemann, în vârstă de 31 de ani, muncitor pe linia de asamblare de la o fabrică VW din Hanovra, una dintre cele patru din Germania propuse pentru o posibilă închidere, a declarat pentru AFP că protestează pentru a pune presiune pe conducere să găsească o altă utilitate pentru unitatea de producție.

„Tot ce ne dorim cu adevărat este ca consiliul de administrație să ia în serios cererile noastre pentru o soluție alternativă. Pierderea locului de muncă ar fi devastatoare pentru orice persoană vizată”, a spus el.

„Situația a scăpat complet de sub control”

Vorbind la fabrica VW din Wolfsburg, cea mai mare din lume ca suprafață, liderul IG Metall și membră în consiliul de supraveghere al VW, Christiane Benner, a declarat: „Situația a scăpat complet de sub control”.

Ea a mai adăugat: „Companii precum VW, BMW, Audi, Bosch, Mercedes și Porsche erau sinonime cu mașinile fantastice și calitatea înaltă. Acum, conducerile duc industria la viteză maximă direct într-un zid”.

În timp ce unii pun declinul pe seama deciziilor interne greșite, cum ar fi adaptarea tardivă la mașinile electrice și domeniul software, alții acuză factori externi. Printre aceștia din urmă se numără ajutoarele financiare acordate de guvernul de la Beijing, care au distorsionat piața globală prin supracapacitatea generată de producătorii chinezi.

Liderul IG Metall a cerut guvernului să ieftinească energia, să ofere sprijin financiar furnizorilor care trebuie să își retehnologizeze fabricile și să promoveze producția internă prin norme de tipul „Fabricat în UE”.

„În aceste vremuri tulburi, colegii trebuie să se poată baza pe protecția unei politici sociale și industriale cuprinzătoare”, a spus ea.

„Industria auto din Europa se va schimba din temelii”

Prezentă de asemenea la Wolfsburg, Daniela Cavallo, președinta consiliului de întreprindere al VW, le-a transmis colegilor câteva „adevăruri dureroase”.

„Industria auto din Europa se va schimba din temelii. Producători cu tradiție vor dispărea. Alții vor fi nevoiți să fuzioneze”, a spus ea.