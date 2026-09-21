Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în intervalul 21 septembrie, ora 10:00 - 24 septembrie, ora 10:00, care vizează o răcire accentuată a vremii, vijelii și ploi în cea mai mare parte a țării. Potrivit ANM, temperaturile vor scădea în medie cu 8 până la 12 grade, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsori. De asemenea, un cod galben de vânt este valabil luni, în mai multe regiuni.

Temperaturile scad cu până la 12 grade în aproape toată țara

Meteorologii anunță că vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de luni, iar marți în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte.

„Temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a țării, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vor fi viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă, de 70...80 km/h”, transmite ANM.

Răcirea va fi resimțită treptat în toate regiunile țării.

„Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8...12 grade), vremea devenind rece pentru această perioadă, luni în jumătatea de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud”, precizează Administrația Națională de Meteorologie.

În general, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor coborî între 2 și 11 grade. În depresiuni vor fi cele mai scăzute valori și vor exista condiții pentru apariția brumei.

Ploi și grindină în mai multe regiuni, ninsori la peste 1.700 de metri

Pe fondul răcirii, vremea va deveni instabilă în mare parte din țară.

„Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest”, arată informarea meteorologică.

Meteorologii precizează că izolat va cădea grindină, în special în sud-est în seara zilei de luni, iar marți după-amiază în sudul țării. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10–15 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse, la 20–30 l/mp.

Răcirea va aduce și primele precipitații de iarnă în zonele montane înalte.

„Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare”, potrivit ANM.

Cod galben de vânt în 25 de județe

Separat de informarea meteorologică, ANM a emis o atenționare cod galben de vânt, valabilă luni, 21 septembrie, între orele 10:00 și 21:00.

Harta județelor afectate de codul galben de vânt valabil luni, 21 septembrie / ANM

Sunt vizate Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

„Pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 80...90 km/h”, precizează meteorologii.

Cum se schimbă vremea în București

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă în perioada 21 septembrie, ora 10:00 – 24 septembrie, ora 10:00.

Luni: vreme caldă, dar cu rafale de vânt și ploi slabe noaptea

În intervalul 21 septembrie, ora 10:00 – 22 septembrie, ora 09:00, vremea se va menține caldă. Temperatura maximă va fi de 28–30 de grade, iar minima va coborî în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil în timpul zilei și temporar noros noaptea, când sunt prognozate averse slabe, cu cantități de apă de 1–3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara, când rafalele vor atinge 40–45 km/h.

Marți: răcire accentuată și averse

În intervalul 22 septembrie, ora 09:00 – 23 septembrie, ora 09:00, vremea se va răci accentuat în Capitală. Cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse, cu cantități de apă, în general, de 5–10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când la rafală se vor atinge 35–45 km/h.

Temperatura maximă va scădea la 20–22 de grade, iar minima va fi de 8–10 grade.

Miercuri și joi dimineață: vreme rece, mai ales noaptea și dimineața

În intervalul 23 septembrie, ora 09:00 – 24 septembrie, ora 10:00, vremea va fi rece, în special dimineața și noaptea. Cerul va fi temporar noros pe timpul zilei, când vor exista condiții pentru averse slabe, iar noaptea va deveni variabil.

Temperaturile maxime vor fi de 20–21 de grade, iar minimele se vor situa între 7 și 9 grade.