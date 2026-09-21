Seria de dezvăluiri privind mafia biletelor de la Muzeul Național Peleș – cel mai vizitat muzeu din România – a condus investigația jurnalistică pe o nouă pistă, ajungând până în anturajul președintelui executiv al PSD, Sorin Grindeanu.

Legătura dintre platforma de ticketing și vârful politicii de la București

Verificarea modului în care sunt emise, scanate și încasate biletele pentru accesul la castelul regal - o operațiune derulată pe fondul unei tăceri absolute și al unei pasivități suspecte din partea autorităților statului, care refuză să controleze sau să transparentizeze aceste proceduri - a evidențiat numele entității private care furnizează întreaga infrastructură digitală și de control: societatea comercială Royal Tickets SRL.

Legătura dintre platforma de ticketing și vârful politicii de la București este marcată de prezența omului de afaceri Vasile Sebastian Albulescu în acționariatul firmei Royal Tickets SRL, unde controlează 35% din părțile sociale. Albulescu nu este un simplu investitor privat, ci un apropiat al liderului social-democrat Sorin Grindeanu, fiind fostul său coleg de școală la Caransebeș și fost partener de afaceri, potrivit unor surse.

Sorin Grindeanu a fost partener de afaceri cu Vasile Sebastian Albulescu, acționar al firmei Royal Tickets SRL. Sursa foto: Facebook/Sorin Grindeanu

Prezența acestei firme la Peleș nu reprezintă un caz izolat sau o simplă colaborare locală. Datele analizate de Libertatea indică faptul că societatea privată nu gestionează doar accesul la obiectivul din Sinaia. Deține un control extins asupra intrărilor în cele mai importante instituții publice de cultură și obiective turistice din țară, în condițiile în care această firmă are, în medie, doi angajați, conform informațiilor obținute de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Rămâne neclar însă prin ce proceduri de achiziție publică sau în baza căror acorduri comerciale a ajuns această entitate privată să administreze, să proceseze și să controleze fluxul de acces în unele dintre cele mai vizitate muzee și instituții de cultură din România.

Publicația Libertatea a solicitat, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, puncte de vedere atât de la Ministerul Culturii, cât și de la societatea Royal Tickets SRL. Răspunsurile acestora vor fi publicate de îndată ce vor fi transmise redacției.

Bilete pentru cele mai mari muzee din țară

Firma Royal Tickets SRL operează prin intermediul portalului muzeu.ro (platformă conectată tehnic la bilet.ro), infrastructură digitală prin care administrează și vinde bilete pentru o rețea vastă de obiective de stat.

Printre muzeele și instituțiile culturale ale căror bilete de acces sunt comercializate prin intermediul acestei platforme se numără Castelul Peleș, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Palatul Primăverii (Casa Ceaușescu), Palatul Culturii din Iași, Muzeul Unirii din Iași, Muzeul „Poni-Cernătescu” din Iași, Delfinariul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Muzeul Național al Marinei Române, Cazinoul din Constanța etc.

Muzeul Grigore Antipa din București. Sursa foto: Facebook/Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa

Analiza rețelei de distribuție arată că un singur operator privat a ajuns să concentreze vânzarea online de bilete, gestiunea sistemelor de scanare și fluxul de acces public pentru un segment major din patrimoniul cultural și turistic al țării.

Discreție totală pe site-urile muzeelor

Din analiza site-urilor muzeelor, am remarcat o prezență extrem de discretă a identității comerciale a firmei în raport cu publicul vizitator. Pe paginile oficiale ale instituțiilor partenere, mențiunea privind gestionarea procesului de ticketing de către Royal Tickets nu este afișată vizibil pe prima pagină sau în zona principală de achiziție.

Muzeul Peleș face însă o excepție. Pagina oficială a obiectivului din Sinaia semnalează vizibil faptul că biletele sunt comercializate de Royal Tickets, o transparență care vine, cel mai probabil, ca o reacție directă la scandalul legat de mafia biletelor și la atenția publică sporită asupra acestei situații.

În schimb, la celelalte obiective, informația apare plasată periferic, de regulă în subsolul paginilor web (zona de footer), integrată în secțiuni administrative precum „Termeni și condiții”, „Politică de confidențialitate” sau în notele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, adică în secțiuni rar accesate de public. Această modalitate de afișare face ca vizitatorul obișnuit să perceapă procesul de achiziție ca fiind derulat direct de instituția de stat, fără a realiza că tranzacția este intermediată de entitatea privată care percepe în unele cazuri și comision plătit direct de cumpărător.

De exemplu, la Delfinariul din Constanța, biletul achiziționat clasic, din casieria instituției, costă 74,37 lei pentru adulți și 17,76 lei pentru elevi, în timp ce prețul biletului cumpărat online, prin intermediul platformei administrate de Royal Tickets, este 78,87 lei pentru adulți și 18,97 lei pentru elevi.

Discret, cu litere foarte mici și șterse, este menționat pe site-ul oficial al Delfinariului din Constanța: „Prețurile pentru biletele online conțin comisionul operatorului bilet.ro”.

Câștiguri din comisioane la 1.300 de bilete vândute într-o zi

În lipsa unor date oficiale defalcate privind volumele de bilete procesate digital, am realizat o simulare asistată de inteligența artificială pentru a calcula posibilele comisioane generate de firma de ticketing doar din accesul la Delfinariu. Ne-am bazat pe cifrele din rapoartele de activitate ale Consiliului Județean Constanța, unde este centralizat anual fluxul total de vizitatori.

Delfinariu Constanța. Sursa foto: Facebook/Delfinariu Constanța

Astfel, potrivit Raportului de activitate al CMSN Constanța pe anul 2024, Delfinariul din Constanța a înregistrat un număr total de 485.817 vizitatori, asta însemnând 1.331 de vizitatori pe zi pe parcursul unui singur an.

La o medie zilnică de 1.300 de vizitatori pe zi (calculată pe întregul an) și luând în calcul estimarea că jumătate dintre aceștia sunt adulți (650 de adulți), iar cealaltă jumătate sunt elevi/copii (650 de elevi), calculul comisionului obținut de firma privată de ticketing arată astfel:

1. Comisionul extras per bilet (diferența online vs casierie)

Bilet adult: 78,87 lei (online) - 74,37 lei (casierie) = 4,50 lei comision / bilet

Bilet elev: 18,97 lei (online) - 17,76 lei (casierie) = 1,21 lei comision / bilet

2. Calculul veniturilor din comisioane

Din biletele de adulți: 650 (adulți) x 4,50 lei =2.925 lei / zi

Din biletele de elevi: 650 (elevi) x 1,21 lei = 786,5 lei / zi

Total comision zilnic încasat: 3.711,5 lei pe zi

3. Impactul financiar pe termen lung

Încasare lunară (medie pe 30 de zile): 3.711,5 lei/zi x 30 zile = 111.345 de lei / lună (aprox. 22.400 de euro / lună)

Încasare anuală (pe tot parcursul celor 365 de zile): 3.711,5 lei/zi x 365 de zile = 1.354.697,5 lei / an (aprox. 272.000 de euro / an)

Prin urmare, putem deduce că într-un singur an, această suprataxare generează pentru firma privată peste 1,35 milioane de lei (aproximativ 272.000 de euro), bani proveniți exclusiv de la vizitatorii unui singur obiectiv turistic.

Turiștii plătesc, muzeul nu pierde

Faptul că profitul firmei este câștigat din comisioanele plătite direct de către vizitatori reiese clar dintr-o ofertă comercială depusă de Royal Tickets SRL în cadrul unei proceduri de achiziție publică de pe platforma SEAP/SICAP, adresată conducerii Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Din documentul oficial reiese că instituția publică nu plătește nimic din propriul buget, dar cedează operatorului privat dreptul de a suprataxa fiecare bilet emis, transformând practic fiecare vizitator într-un cotizant.

„Comision platformă BILET.ro: Prin acceptul instituției conduse și gestionate de către dumneavoastră, ROYAL TICKETS SRL va aplica un comision on top de 5.5% din valoarea fiecărui bilet vândut prin următoarele canale: Site-ul www.MUZEU.ro și Modulul integrat de pe site-ul dumneavoastră. Comisionul este suportat integral de către clientul final care achiziționează bilete online. Pentru vânzările biletelor la casierie se adaugă un comision on top de doar 2.5% din valoarea fiecărui bilet vândut prin casierie. Decontările pentru biletele vândute se vor realiza săptămânal, prin transfer bancar.”

Cine deține Royal Tickets

Înființată în primăvara anului 2014 și operând prin intermediul cunoscutului portal bilet.ro, firma îi are drept asociați pe Răzvan Ioan George - care deține pachetul majoritar de 51% din acțiuni și calitatea de administrator cu puteri depline -, Vasile Sebastian Albulescu, cu o cotă- parte de 35%, și Mircea Muscalu, cu 14%. Cu un capital social modic de doar 1.800 de lei și având ca obiect principal de activitate intermedierea în comerțul cu amănuntul, societatea a reușit performanța de a-și construi un veritabil imperiu digital la porțile celor mai vizitate muzee și complexuri din România.

Datele financiare oficiale depuse la Registrul Comerțului indică o expansiune accelerată a încasărilor de la un an la altul. Dacă în anul 2023, firma raporta o cifră de afaceri de 3,9 milioane de lei, rulajele au urcat la 4,56 milioane de lei în 2024, ajungând la aproape 5,9 milioane de lei la finalul anului 2025. Această creștere spectaculoasă a veniturilor în doar doi ani este dublată de o profitabilitate remarcabilă. În 2024, spre exemplu, Royal Tickets a realizat un profit brut de peste 616.000 de lei, funcționând cu un singur angajat raportat oficial, pentru ca ulterior să declare un profit brut de aproape 690.000 de lei.

Numele unuia dintre acționarii principali ai Royal Tickets, Vasile Sebastian Albulescu, a fost des întâlnit în anchete jurnalistice. Potrivit unui articol publicat în Libertatea, Albulescu este un om de afaceri discret, dar cu strânse conexiuni în sfera politică și un beneficiar al unor contracte publice de anvergură.