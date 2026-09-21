Toamna la Timișoara: Picasso, film, arhitectură și seri pe Bega

Toamna schimbă Timișoara. Studenții se întorc, terasele rămân încă pline, vremea ține cu plimbările, iar din septembrie până în noiembrie aproape fiecare weekend aduce un motiv nou să vii în oraș: expoziții, film, arhitectură, gastronomie, muzică și evenimente care scot oamenii din casă.

Visit Timișoara le-a adunat în campania „Toamna la Timișoara”, un calendar care poate fi și un bun punct de plecare pentru un city break. Ideea nu este să alergi de la un festival la altul, ci să îți alegi un weekend și să lași loc și pentru oraș.

Poți începe dimineața cu o cafea în Piața Unirii, să vezi o expoziție după prânz, să traversezi centrul la pas și să închei ziua pe malul Begăi. Iar dacă rămâi și a doua zi, Timișoara are suficiente cartiere, parcuri, cafenele și locuri de descoperit cât să nu simți că ai venit doar pentru un eveniment.

Sunt câteva motive pentru care merită să alegi chiar toamna aceasta. Printre ele se află expoziția dedicată lui Pablo Picasso, care prezintă, pentru prima dată în România, 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso, din colecția Musée Picasso din Antibes. Expoziția poate fi vizitată până în data de 17 ianuarie 2027.

Cine preferă filmul, Festivalul TAIFAS, aduce producții și povești din România și din spațiul balcanic. Componenta gastronomică este marcată de Timișoara Tasting Tour, programat pe 26 septembrie, și Festivalul La Pas, 9-11 octombrie, care pune accentul pe a redescoperi valoarea hranei, a comunității și a unui viitor alimentar sustenabil. Ambele evenimente propun un altfel de traseu prin oraș, construit în jurul gastronomiei locale.

Începutul anului universitar aduce și el o atmosferă aparte. Noaptea Campusului Deschis (3 octombrie) și TakeOver by UPT Campus Creativ (7 noiembrie) deschid publicului spații universitare care, de obicei, nu apar într-un traseu turistic obișnuit.

Iar dacă vii cu copiii, poți pune în program și MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor, apoi să lași restul zilei pentru centru, parcuri sau o plimbare pe Bega. E unul dintre avantajele unui oraș compact: poți construi destul de ușor un weekend care să funcționeze pentru toată familia.

Timișoara este Destinația Anului 2026 în România, dar premiile spun doar o parte din poveste. Restul se vede mai bine la pas: în piețele istorice, în cartierele vechi, pe malul Begăi, în cafenele și restaurante și în felul în care orașul continuă să își inventeze motive de întoarcere.

„Poți veni pentru un eveniment și să descoperi că ai nevoie de încă o zi pentru oraș. Timișoara merită descoperită fără grabă, iar toamna îi vine foarte bine”, spune Laura Boldovici, directoarea Visit Timișoara.