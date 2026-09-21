Postarea cu aproape 19.000 de aprecieri a Corinei Băcanu: „După ziua de ieri am simțit azi că m-a lovit trenul”

Corina Băcanu, una dintre vocile cunoscute din mediul online românesc, remarcată pentru stilul direct, umorul și comentariile sale despre societate, dar și datorită matinalului de la Kiss FM, este din nou în centrul atenției.

Recent, ea a făcut o postare pe Facebook în care vorbește despre soțul ei, iar textul și fotografiile s-au viralizat rapid: au adunat peste 19.000 de aprecieri, aproape 600 de comentarii și aproximativ 200 de distribuiri.

Potrivit celor spuse de prezentatoarea de la Kiss FM, Corina Băcanu l-a cunoscut pe Adrian Călărașu, cel care în prezent îi este soț, în urmă cu 12 ani, pe vremea când lucrau împreună. Însă abia după un an au început să formeze un cuplu.

Iată mai jos postarea făcută de Corina Băcanu pe pagina ei de Facebook:

„Este prima dată când vorbesc serios despre soțul meu. Știu că există curiozitatea, pentru că la căutările pe Google despre mine, în primele căutări apare «soț Corina Băcanu». L-am cunoscut pe Adrian acum 12 ani. Mi-a plăcut de el din prima. Mi-a plăcut că întârzia la ședințele cu șefuțu, că era și un pic mahmur când ajungea și că i-a spus unui client agresiv să se ducă în p*** lui. Îl voiam de atunci.

Dar eram prea proastă și prea distrusă la cap ca să știu asta, așa că am fost doar prieteni aproape un an, înainte să devenim un cuplu. La primul date m-a dus la mici la Obor. Prima noastră poză e de acum 12 ani, dintr-o cabină telefonică. Tot la Obor. N-o s-o postez, că atunci eram urâței. Acum suntem mai frumoși.

Într-un status mai devreme am scris cât de important e să te susțină prietenii și partenerii de business, că fără ei mori cu talentul în brațe. Dar până la talent e viața care te omoară. Psihologii au și un nume pentru asta, că ei au nume pentru orice: «fenomenul Michelangelo». Adică omul de lângă tine, dacă te vede ca pe cea care vrei să fii, chiar te ajută să ajungi acolo. Iar Simone de Beauvoir, care știa ea ce știa, zicea că iubirea adevărată e între doi oameni liberi, în care niciunul nu se ciuntește pentru celălalt.

Soțul meu a fost primul om care a sărit în gol cu mine. Am mai povestit: la finalul lui 2014, agenția la care lucram m-a dat afară. Nici până în ziua de azi nu știu de ce. Neimportant, oricum. Revenind, deși nu ne cunoșteam de mult, deși nu câștigam o avere niciunul dintre noi, mi-a zis: «Stai acasă și vezi ce vrei să faci». Pentru că eu auzeam «advertising» și vomitam. Omul ăsta a fost primul care a văzut potențialul meu și mi-a dat timp și susținere când eram o necunoscută săracă și epuizată.

Am locuit amândoi doi ani într-o garsonieră. Multe dintre textele sau ideile mele vin din conversațiile cu el. Deși mi-e greu să recunosc, el e mult mai ironic și mai spiritual decât mine. Iar unii zic că ar fi și mai carismatic. Nu le dau numele... Dacă bărbatul de lângă tine te întreabă «Cu cine vorbești, la ora asta?», când tu ai proiecte, fugi. Dacă îți spune «De ce îți trebuie ție job la care te hăhăi oricum, ca să duc eu în fiecare zi copilul la școală?», fugi! Dacă bărbatul tău se consideră «provider» și e invidios pe succesul tău, neînțelegând că provider înseamnă să fii (și) provider de aripi și liniște, fugi! Ideea e: aveți grijă cu cine vă măritați, fetelor!

Apropo, urăsc expresia asta, «în spatele oricărui bărbat sau femei de succes stă ...» Nu. Nu stă în spate. Stă în față. Să vă întindă mâna să vă ajute să urcați. Alegeți-l pe ăla care are tricoul ud de la lacrimile voastre, dar nu se grăbește să se schimbe că i-ați stricat logo-ul. Alegeți-l pe ăla care nu are orgolii prostești, care nu e în competiție cu voi decât una admirativă și constructivă.

Uitați-vă bine la el când aveți succes. Dacă se bucură pentru voi și nu simte că trebuie să se urce pe umerii voștri ca să vă stingă reflectorul, luați-l de bărbat. Nu există căsnicii perfecte. Dar există restarturi puternice. Căsnicia e un efort comun, iar noi doi am crescut împreună. Un bărbat care are succesul lui nu simte nevoia să îl câștige acasă.