România, printre cele mai ieftine piețe ale muncii din UE. Cât câștigă angajații din București și care sunt domeniile cu cele mai mari salarii

România este în continuare una dintre cele mai accesibile piețe ale muncii din Uniunea Europeană, cu un cost orar al forței de muncă de 13,6 euro, ceea ce reprezintă doar 39% din media blocului comunitar, de 34,9 euro/oră, conform primei ediții a Barometrului Salariilor din România 2026, realizat de agenția de recrutare International Work Finder (IWF). Cu toate acestea, creșterea rapidă a salariilor și deficitul de personal calificat încep să erodeze acest avantaj competitiv, conform News.ro.

Salarii în creștere, dar sub media UE

Potrivit studiului, costul orar al muncii în România a crescut cu 10,6% în ultimul an, unul dintre cele mai ridicate ritmuri din afara zonei euro. În ciuda acestor majorări, România rămâne o destinație atractivă pentru investiții datorită costurilor scăzute.

Sectorul IT continuă să domine topul salariilor din țară, cu o mediană netă de 11.750 lei pe lună, de peste două ori mai mare decât media națională. Alte sectoare bine plătite sunt cel juridic și farmaceutic, cu salarii medii nete de 11.000 lei, urmate de vânzări, cu 10.750 lei. La polul opus, retailul este domeniul cel mai slab plătit, cu o medie salarială netă de 4.700 lei lunar.

București, lider absolut pe piața muncii

Capitala României se poziționează ca cea mai atractivă regiune pentru angajați, cu un salariu mediu net de 7.073 lei, cu 46% peste media națională de 4.839 lei. Clujul (6.633 lei) și Timișul (6.192 lei) ocupă locurile doi și trei, în timp ce Hunedoara înregistrează cel mai scăzut salariu mediu, de doar 4.108 lei.

„Piața muncii din România devine tot mai polarizată. Pentru companiile care nu pot concura cu salariile din București sau Cluj, soluția nu este întotdeauna majorarea bugetelor, ci dezvoltarea unor strategii de recrutare adaptate specificului fiecărei regiuni și, acolo unde este necesar, accesarea unor noi surse de talent, inclusiv din afara României”, a explicat Georgiana Brudaru, Head of Recruitment, International Work Finder.

Cererile salariale cresc, dar nu sunt satisfăcute

Una dintre principalele concluzii ale raportului este decalajul tot mai mare dintre salariile așteptate de candidați și ofertele angajatorilor. În medie, candidații cer 7.000 lei net lunar, însă firmele oferă doar 5.400 lei, rezultând o diferență de 30%. În unele domenii, precum cel al ingineriei energetice, diferența urcă la 42%, iar în sectoarele bancar și imobiliar la 40%.

În ceea ce privește pozițiile de top, cea mai bine plătită este cea de Director Medical, cu o medie netă de 28.000 lei, de aproape zece ori mai mare decât salariile de început de carieră.

„Astăzi, salariul nu mai reflectă doar responsabilitatea unui rol, ci și cât de dificil este să găsești persoana potrivită. Pentru poziții precum CISO, Enterprise Architect sau specialiști senior din industria farmaceutică, numărul candidaților relevanți la nivel național se măsoară în zeci, nu în sute, iar acest lucru se vede direct în nivelul pachetelor salariale”, a mai declarat Georgiana Brudaru.

Puterea de cumpărare, afectată de inflație

Deși salariile nominale au crescut cu 4,8% în 2025, inflația de 9,7% a erodat aproape complet acest progres, ducând la o scădere cu 4,5% a salariului real al angajaților. Barometrul Salariilor din România 2026 arată că, în ciuda creșterii veniturilor, puterea de cumpărare a scăzut.

Raportul a analizat 246 de roluri din 11 sectoare economice și 42 de unități administrative, oferind companiilor informații esențiale despre nivelurile salariale. În contextul unei piețe tot mai competitive, transparența salarială devine un instrument important pentru atragerea și retenția angajaților.

„Salariul rămâne unul dintre cei mai importanți factori în alegerea unui loc de muncă, însă valoarea unei oferte este întotdeauna evaluată în raport cu piața. De aceea, companiile au nevoie de repere obiective pentru a înțelege dacă politicile lor de remunerare sunt competitive și aliniate așteptărilor candidaților”, a subliniat Brudaru.

Câștigul salarial mediu brut din România a ajuns, în luna iulie 2026, la valoarea de 9.709 lei, în creștere cu 1,5% comparativ cu luna precedentă. Câștigul salarial mediu net a înregistrat, de asemenea, o creștere similară, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).