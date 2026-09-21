Circulație blocată pe DEx12 spre Pitești: Zeci de baxuri cu scutece s-au împrăștiat pe șosea în urma unui accident între două TIR-uri

Un accident rutier a avut loc luni dimineață pe Drumul Expres DEx12 Craiova – Pitești. Circulația a fost închisă după ce zeci de baxuri cu pamperși s-au împrăștiat pe carosabil în urma accidentului dintre două TIR-uri.

Două TIR-uri au fost implicate într-un accident pe DEx12 spre Pitești

Un accident rutier a avut loc luni dimineață pe Drumul Expres DEx12 Craiova – Pitești, la kilometrul 110+300, pe tronsonul situat între localitățile Oarja și Pitești, în județul Argeș. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, evenimentul s-a soldat cu pagube materiale considerabile și cu îngreunarea semnificativă a traficului pe sensul de mers către Pitești.

Coliziunea s-a produs după ce un autotren aflat în mișcare a lovit un alt TIR care staționa pe marginea drumului, relatează portalul de știri locale E-pitești.ro.

Zeci de baxuri cu pamperși s-au împrăștiat pe carosabil

În urma impactului extrem de violent, ambele remorci au fost avariate sever, iar încărcătura unuia dintre vehicule s-a împrăștiat pe o suprafață mare a carosabilului. Zeci de baxuri cu pamperși pentru copii s-au îmrpăștiat pe carosabil. Odată ce încărcătura camionului s-a împrăștiat, circulația a fost blocată.

Din primele informații, în urma accidentului rutier din Argeș nu au fost raportate victime.

Circulația pe DEx12 a fost întreruptă pe sensul Craiova - Pitești

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat că traficul pe sensul Craiova – Pitești se desfășoară pe o singură bandă (jumătate de cale), în timp ce utilajele și echipele de muncitori lucrează pentru curățarea și degajarea suprafeței de rulare.

Reprezentanții DRDP Craiova au precizat că operațiunea de curățare a carosabilului și de îndepărtare a vehiculelor avariate va dura cel puțin patru ore, perioada depinzând de ritmul în care marfa împrăștiată poate fi strânsă din zonă.

La locul accidentului au intervenit echipaje ale Poliției Rutiere, echipaje de prim ajutor ale ISU, pompieri, dar și echipe specializate ale DRDP Craiova. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care autotrenul a lovit vehiculul staționat.