Parlamentarii britanici cer înlocuirea blănii de urs din căciulile Gărzii Regale cu materiale sintetice

Un grup de parlamentari britanici cere guvernului să renunțe la utilizarea pieilor de urs pentru pălăriile celebre ale Gărzii Regale. Într-o scrisoare adresată ministrului Apărării, Luke Pollard, 18 membri ai Parlamentului și un membru al Camerei Lorzilor au condamnat această practică drept „nejustificabilă” și au solicitat o tranziție către alternative sintetice. Potrivit Il Messaggero, pielea folosită pentru aceste pălării provine din Canada, iar procesul implică sacrificarea urșilor, fapt care a stârnit controverse internaționale.

Solicitări clare din partea parlamentarilor

În scrisoare, parlamentarii au cerut Ministerului Apărării să „colaboreze proactiv cu producătorii pentru a dezvolta și adopta o alternativă adecvată la blana artificială, în conformitate cu angajamentul Guvernului de a promova bunăstarea animalelor”.

Ei au subliniat că utilizarea pielii de urs nu „îndeplinește standardele etice actuale” și au recomandat suspendarea noilor comenzi până la identificarea unor materiale alternative. „În timp ce acest proces continuă, urșii continuă să fie împușcați cu arbalete, puii lor rămân orfani, iar blănurile lor sunt folosite pentru a face pălării noi”, au explicat aceștia.

Organizația pentru drepturile animalelor PETA, care a condus campanii împotriva acestor practici, a dezvăluit că între 2017 și 2024 Ministerul Apărării a achiziționat 526 de pălării din blană de urs, echivalentul a cel puțin tot atâția urși uciși. În plus, PETA a raportat că în 2024 au fost comandate 22 de pălării, iar pentru 2025 sunt planificate alte 96.

„Este nevoie de cel puțin o piele de urs pentru a face o singură pălărie”, a declarat organizația, care insistă asupra necesității de a investi urgent în alternative sintetice. „Ministerul Apărării trebuie să își dedice urgent resursele cercetării blănurilor sintetice și să pună capăt sprijinului acordat Regatului Unit pentru sacrificarea animalelor sălbatice în străinătate”, a precizat PETA într-un comunicat.

Condițiile pentru o tranziție

Ministerul Apărării s-a declarat deschis tranziției către materiale sintetice, dar a subliniat că orice alternativă trebuie să fie aprobată de gărzile ceremoniale. „Materialul de înlocuire trebuie să își păstreze forma în timpul ceremoniilor, să fie sigur și confortabil de purtat”, a precizat un purtător de cuvânt. De asemenea, factorii precum sustenabilitatea, disponibilitatea și durabilitatea pe termen lung vor influența decizia finală.