Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri constănțean Ionel Rusen au fost ridicați luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul ridicându-se la peste 1,1 milioane de euro.

Filiera italiană a grupării

Potrivit DIICOT, în septembrie 2021, un grup format din doi cetățeni români și unul italian ar fi creat o rețea prin care promiteau obținerea unor împrumuturi externe importante (linii de credit) pentru dezvoltarea unor afaceri din România. Condiția pentru obținerea acestor finanțări era plata în avans a unor sume mari de bani cu titlu de garanție.

Rolul lui Călin Georgescu ar fi fost de intermediar. El i-ar fi propus omului de afaceri Răzvan Leu (cel de la care a pornit principalul dosar) o afacere cu tranzacții de aur și l-a pus în legătură cu Ionel Rusen. Georgescu este acuzat că a garantat credibilitatea operațiunii, afirmând ulterior că va restitui banii după ce va primi finanțarea de la AEP pentru campania din 2024.

Ionel Rusen i-a fost prezentat victimei ca fiind omul care putea asigura obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro (majorată ulterior, faptic, la 15 milioane de euro). Massimiliano Arena, cetățeanul italian implicat în escrocherie, era cel care reprezenta teoretic instituția financiară străină care urma să acorde creditul. În aprilie 2023, autoritățile judiciare din Italia au formulat acuzații penale și au dispus măsuri asigurătorii împotriva lui Arena acuzat, alături de alții, pentru activități financiare ilegale (prin rețeaua denumită Bandenia), care ar fi spălat bani pentru serviciile secrete rusești.

Omul de afaceri Răzvan Leu susține că a transferat inițial peste 1.000.000 de euro și, ulterior, încă 100.000 de euro sub promisiunea măririi liniei de credit. Finanțarea nu s-a concretizat niciodată, iar sumele plătite drept garanție nu au fost restituite, astfel încât acesta a depus plângere penală în 2024.

Ionel Rusen nu apare asociat cu cel al lui Călin Georgescu doar în plângerea lui Răzvan Leu. El a fost vizat de mai multe plângeri penale asemănătoare depuse de oameni de afaceri la DIICOT. Rusen a fost acuzat de consultantul Francisc Dokonal de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă. O altă acuzație a fost legată de milionarul Ioan Niculae, care ar fi pierdut 450.000 de euro într-o tentativă de a obține un mega-credit de 300 de milioane de euro printr-o rețea similară.

Rusen, 40.000 de lei pentru Cristelei Georgescu

Ionel Rusen a fost asociat în România în șapte firme dintre care patru au fost radiate în ultimii ani.

Wall Street Consulting SRL a fost prima firmă a lui Rusen, înființată în anul 2016 alături de italienii Marco Gasperini și Eugenio Carugati.

În 2020, Wall Street Consulting SRL s-a asociat în firma Marsala Concept SRL, patronată de Elbis Osman. Acum un an, ANAF a investigat un contract de prestări servicii prin care firma Marsala Koncept SRL a plătit suma de 40.000 de lei către PFA-ul deținut de Cristela Georgescu (soția lui Călin Georgescu), neexistând dovezi că s-ar fi prestat vreun serviciu efectiv pentru societate.

Atât Wall Street Consulting SRL (în care, între timp, locul italienilor a fost luat de italianca Nicoletta Luisa Liguigli), cât și Marsala Concept SRL, au fost închise anul trecut.

Arabital Shipping SRL este o altă firmă deschisă de Rusen în anul 2016, tot cu italienii Marco Gasperini și Eugenio Carugati. Firma, care se ocupa de „activități anexe pentru transporturi”, a fost închisă acum șapte ani.

În schema firmelor lui Rusen intră și un fost ambasador american

La începutul lui 2024, Global Protect Solutions SRL, Economic Development Advisors SRL, Ionel Rusen și Marian Neagu deschid DAR Development Group SRL care se ocupă de imobiliare.

Marian Neagu a fost implicat în mai multe firme care au beneficiat și de contracte cu statul și a fost asociat în Clusten Vision SRL (fosta Credinvest – Soluții Financiare Integrate SRL) împreună cu Marius Alexandru Fluturaș. Ultimul a fost trimis în judecată de DNA, în anul 2007, alături de alți patroni de firme și directori din BCR acuzați că au fraudat banca cu trei milioane de euro.

Global Protect Solutions SRL a fost fondată de americanul Carstens David Henry, fost ofițer de informații militare, iar Economic Development Advisors de Adrian Zuckerman, fostul ambasador american la București. După un an, cei doi americani au părăsit firma, probabil după ce au aflat că Rusen este legat de Călin Georgescu și că s-a implicat și în campania electorală a acestuia. Cu toate acestea, Douglas Charles Anderson a postat și el pe rețelele sociale un videoclip de susținere pentru candidatul la funcția de președinte al României, Călin Georgescu.

În 2023, Ionel Rusen împreună cu Douglas Charles Anderson, Marian Neagu și Aurel Cazacu (fost director al companiei de armament deținută de statul român, Romtehnica) preiau firma Dacia Security SRL și îi schimbă denumirea în Romanien Allied Internațional defense SRL. Firma a fost interesată să cumpere de la George Becali Uzina de Armament de la Drăgășani, care este administrată de Uzina Mecanică Drăgășani SA.

În decembrie 2023, Douglas Charles Anderson a lăsat locul în firmă cetățeanului ucrainean Denys Stepanenko. După un an, au ieșit și Rusen, și Neagu în favoarea românului Nicolas Radu-Chiru (Chief Executive Officer la compania britanică Global Aviation Security, fondată de experți din industria securității aviatice și din structuri militare din Regatul Unit).

Filiera elvețiană și legătură cu propaganda pro-rusă

Într-o investigație Captura de anul trecut, s-a arătat că omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, a fost atras de Călin Georgescu într-o schemă care punea la bătaie un credit extern de 6 milioane de euro (extins ulterior la 15 milioane) și tranzacții cu aur. Georgescu a garantat personal seriozitatea partenerilor săi financiari Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena.

Pentru a obține finanțarea, lui Leu i s-a cerut să depună în avans o garanție. Acesta a virat peste 1,1 milioane de euro în conturile indicate de grup, bani care au dispărut fără ca vreo linie de credit să fie acordată. Când Leu a cerut restituirea banilor, Călin Georgescu i-a promis că îi va returna suma din banii pe care urma să îi primească de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) ca decont pentru campania sa prezidențială. Banii luați de la Răzvan Leu au fost direcționați către o rețea de entități financiare de fațadă (Grupul Jabardo / Bandenia), controlată de Massimiliano Arena.

Rețeaua Bandenia, despre care a scris și G4media, este documentată la nivel internațional ca o „bancă umbră” privată folosită direct de spionajul militar rus (GRU) și de FSB pentru spălarea capitalurilor din Rusia și finanțarea acoperită a operațiunilor de influență din Europa.

Firma Jabardo și structurile conexe prin care au circulat banii lui Leu fac parte din aceleași circuite financiare subterane prin care oligarhii ruși apropiați de Kremlin își scoteau banii din Rusia și finanțau rețele pro-ruse din Occident.