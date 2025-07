Daniel David: „S-a creat o bursiadă la nivelul școlilor. Elevii, plătiți să învețe carte”

Sistemul de burse școlare care a funcționat până în prezent a fost unul gândit prost, deși, cel mai probabil, intențiile celor care l-au inițiat au fost bune, consideră ministrul. Oficialul este de părere că în Educație s-au risipit bani foarte mulți, bani aruncați în direcții total greșite. Bursele elevilor, de exemplu, prea multe și într-un cuantum prea mare, i-au făcut pe copii să vină la școală nu pentru a învăța, ci doar pentru a primi bani.

Astfel am ajuns să funcționăm după un sistem aberant în care elevii unei clase au ajuns, aproape toți, să ia bursă de merit. Practic, acești copii erau plătiți lună de lună să învețe carte. Însă, la examenele naționale aceiași copii, care aveau 10 pe linie în catalog, au obținut rezultate dezamăgitoare.

Ce concluzie putem trage de aici? Că veneau la școală, învățau pe repede-nainte, împușcau niște note mari, iar apoi își încasau banii. Cât despre informațiile acumulate, acestea erau uitate. Iar luna viitoare, povestea se repeta.

„Am creat o bursiadă la nivelul școlilor în care copiii începeau să alerge după note pentru a obține burse, în loc să ne focalizăm pe competențe, să avem grijă ca notele să reflecte competențele”. Ministrul consideră că, dacă nu s-ar fi intervenit acum, în contextul situației economice dezastruoase în care ne aflăm, „am fi pierdut această bătălie, copiii nu ar fi înțeles că școala este obligatorie, că trebuie să mergi cu plăcere la școală”.

„Meritul trebuie să fie merit!”

Bursele ar trebui să reprezinte recunoașterea unor merite cu adevărat deosebite, meritul trebuie să fie merit. „Bursele de merit vor viza maximum 15% dintre elevii unei clase și se vor obține doar dacă media generală este peste 9. Până acum am avut situații în care acordam bursă de merit pentru minimum 30% dintre elevi. Au existat, astfel, situații în care luau bursă de merit copii cu note de 5,6 sau 7”, a explicat ministrul.

Acesta consideră că ideea de merit s-a distorsionat total. „Când am impus limita de 9,50 ca medie generală, ne-am trezit că în unele clase se ofereau burse merit unui procent de 80, 90 sau chiar 100% dintre elevi, fiindcă aproape toți aveau medii de peste 9.50. Este nesănătos și nu sunt un partener al celor care susțin vechiul sistem de burse”.

Cât despre bursele sociale, David a precizat că acestea trebuie acordate în continuare. „Învățământul este obligatoriu, noi trebuie să-i aducem pe copii la școală, iar unii copii efectiv nu-și permit cheltuielile legate de participarea la școală. Prin bursele sociale încercăm să corectăm aceste situații”.

Cum va putea un olimpic internațional să-și acorde singur bursă

Rămâne valabilă și bursa tehnologică pentru învățământul profesional și dual, a anunțat ministrul explicând faptul că statul român și-a luat un angajament față de firmele care participă, față de partenerii cu ajutorul cărora se realizează acest tip de educație.

Daniel David i-a adus în discuție și pe elevii olimpici, care și-au pierdut bursele de excelență. Însă, pentru aceștia există premii. „Vor fi chiar ușor crescute. Sunt premii rezonabile”. Oficialul a dat exemplul unui elev care obține la o olimpiadă internațională mențiune. „Premiul este cam de 1.000 de euro, poate va fi ușor crescut astfel încât să-ți permiți din acei bani să-ți dai tu o bursă de merit în fiecare lună. În zona olimpiadelor cred că premiile sunt suficiente fiindcă, până la urmă, copiii participă voluntar. Pot fi eligibili pentru burse sociale, pentru burse de merit, au avantaje la examenul național, au avantaje la înscrierea la facultate. Onorăm, la cât își permite acum țara, performanța la olimpiade”.

Ministrul Educației, Daniel David, face apel la înțelegere, responsabilitate și decență. Foto: Ministerul Educației

Ministrul David taie în carne vie. „Vom distruge mecanismele proaste din educație”

Ministrul David a făcut o mărturisire dureroasă: chiar dacă nu ar fi existat pericolul crizei economice, aceste măsuri tot ar fi fost luate, mai devreme sau mai târziu, sub o formă sau alta. „Vă spun sincer: chiar dacă nu era această situație de criză, unele mecanisme pe care le avem nu sunt mecanisme sănătoase. Și, cu ocazia asta, putem să și însănătoșim sistemul. Am văzut că unii colegi vorbeau despre faptul că se distruge educația. Nu se distruge educația, se distrug mecanismele proaste din educație, se distruge ideea de bursiadă, se flexibilizează ideea că norma este un scop. Norma nu este un scop, este un mijloc. Scopul este o bună educație pentru copii”.

David a declarat că norma trebuie protejată, într-adevăr, însă, când devine un blocaj pentru educație, „acest lucru nu este normal și sănătos”.

Cum se vor întoarce banii în sistem

Orice schimbare care va avea loc în sistem va respecta principiul rațiunii și al decenței, mai anunță Daniel David. „Cât își permite în acest moment țara să ofere sistemului nostru. Est decent din partea noastră să ne reducem contribuția la deficit, un deficit care pune la risc întreaga țară. Rolul meu, ca ministru, este să am grijă să reîntorc, după ce am însănătoșit sistemul, câștigurile financiare”.

Ministrul a explicat modul în care se vor întoarce acești bani în sistem și, implicit, în buzunarele celor păgubiți acum.

Astfel, pe termen scurt nu sunt motive de îngrijorare în ceea ce privește concedierile din sistem. La fel, nici scăderile salariale nu ar trebui să ne îngrijoreze, căci profesorilor nu li se va tăia din leafă, dă asigurări ministrul. „Pe termen mediu: punctul de start pentru profesor debutant/asistent universitar va fi salariul mediu brut pe economie și vom asigura echivalența salarială a CSII/CSI cu conf./prof. univ. Pe termen lung: nu mai prorogăm 1% din PIB pentru cercetare și 15% din bugetul general consolidat pe cheltuieli pentru educație”.

Măsurile de austeritate care au lovit Educația au scos profesorii în stradă. Foto: Dumitru Angelescu

„Un ministru trebuie să facă ceea ce trebuie”

Daniel David a mărturisit că înțelege supărarea profesorilor, însă misiunea lui este să contribuie la salvarea economică a țării. Altfel spus, ministrul știe că măsurile dor, însă nu are ce face. „Înțeleg și supărările multor colegi din sistem, dar, din păcate, educația a avut și are o contribuție majoră la acest deficit care aproape ne blochează țara și care pune la risc salarii, pensii, burse, ajutoare sociale, ca urmare a unor decizii poate bune sub aspectul intenției, dar complet nesustenabile financiar”.

Oficialul a spus că guvernul din care face parte este unul de sacrificiu și speră ca sacrificiul făcut de noi toți să ne salveze țara în toamnă. „Să nu fim puși în situația să blocăm salarii, pensii, burse, ajutoare sociale. Îmi pare rău pentru situație dar, uneori, un ministru și un prim-ministru trebuie să facă nu ceea ce le place, ci ceea ce trebuie făcut pentru sistem”, a mai declarat ministrul pe pagina de Facebook a Ministerului Educației.