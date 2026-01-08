Cuprins:
35 de școli, grădinițe și licee au cursurile suspendate sau au trecut în online
Potrivit unei liste actualizate azi dimineață de către inspectoratele școlare județene, cursurile vor fi suspendate sau se vor desfășura online astăzi, 8 ianuarie, în următoarele unități de învățământ:
Bihor
- Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online;
- Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial online;
Alba
- cursuri suspendate în Zlatna;
Bacău
- Școala Cornii de Sus – Tătărăști, cursuri suspendate;
Bistrița-Năsăud
- Școala Gimnazială Grigore Herinean Galații Bistriței, cursuri suspendate;
- Școala Gimnazială Petri, cursuri suspendate;
- Școala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, cursuri suspendate;
- Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș cursuri suspendate;
Iași
- Școala Dobrovăț, cursuri suspendate;
Satu Mare
- cursuri suspendate comuna Pir;
- comuna Beltiug, satele Ghirisa și Sandra – activități online;
Bacău
- Școala Gimnazială Ardeoani, cursuri suspendate;
Gorj
- Școala Gimnaziala Godinesti, cursuri suspendate;
Sibiu
- Școala Gimnazială Amnas, cursuri suspendate;
- Școala Gimnazială Bârghis, cursuri suspendate;
Argeș
- Școala Mălureni, structura Tufanu, cursuri suspendate;
- Școala gimnazială Stoenești, cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra;
Cluj
- Școala Gimnazială Ploscoș;
- Școala Gimnazială Aluniș;
- Școala Primară Aiton;
- Școala Gimnazială Râșca;
- Școala Gimnazială Așchileu;
- Școala Gimnazială Măguri- Răcătău, Structură Muntele Rece;
- Școala Gimnazială Căianu, Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș;
- Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din orașul Dej a anunțat desfășurarea cursurilor online;
Hunedoara
• Școala Primară General Berthelot;
• Școala Gimnazială Răchitova;
Mehedinți
• Școala Gimnazială Balta;
Sălaj
• Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca;
• Școala Primară Glod;
• Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău;
Galați
– Grădinița „Sf. Stelian’”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online – 8 ianuarie);
- Liceul Tehnologic „Radu Negru” Galați (online – 8 și 9 ianuarie);
Prahova
- Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești (online în perioada 8 – 16 ianuarie – cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor
Cum va fi vremea în următoarele zile
Vremea în România este rece și predominant închisă astăzi, cu ninsori ușoare în multe zone. Prognoza indică temperaturi scăzute, în jur de -3°C în regiuni precum Brașov, însoțite de vânt și umiditate ridicată.
Joi (8 ianuarie 2026): Noros cu ninsori slabe și mai rece.
Vineri (9 ianuarie): Parțial însorit și rece.
Sâmbătă (10 ianuarie): Noros și răcoros.
Până la 15 ianuarie, persistența aerului polar-arctic menține gerul cu minime sub -16°C și ninsori periodice. Probleme raportate includ drumuri blocate, derapaje și întreruperi de curent în zone ca Caraş-Severin sau Gârda de Sus. Vremea rămâne rece sub mediile climatologice până la jumătatea lunii.
