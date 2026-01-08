Potrivit unei liste actualizate azi dimineață de către inspectoratele școlare județene, cursurile vor fi suspendate sau se vor desfășura online astăzi, 8 ianuarie, în următoarele unități de învățământ:

Bihor

Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online;

Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial online;

Alba

cursuri suspendate în Zlatna;

Bacău

Școala Cornii de Sus – Tătărăști, cursuri suspendate;

Bistrița-Năsăud

Școala Gimnazială Grigore Herinean Galații Bistriței, cursuri suspendate;

Școala Gimnazială Petri, cursuri suspendate;

Școala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, cursuri suspendate;

Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș cursuri suspendate;

Iași

Școala Dobrovăț, cursuri suspendate;

Satu Mare

cursuri suspendate comuna Pir;

comuna Beltiug, satele Ghi­risa și Sandra – activități online;

Bacău

Școala Gimnazială Ardeoani, cursuri suspendate;

Gorj

Școala Gimnaziala Godinesti, cursuri suspendate;

Sibiu

Școala Gimnazială Amnas, cursuri suspendate;

Școala Gimnazială Bârghis, cursuri suspendate;

Argeș

Școala Mălureni, structura Tufanu, cursuri suspendate;

Școala gimnazială Stoenești, cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra;

Cluj

Școala Gimnazială Ploscoș;

Școala Gimnazială Aluniș;

Școala Primară Aiton;

Școala Gimnazială Râșca;

Școala Gimnazială Așchileu;

Școala Gimnazială Măguri- Răcătău, Structură Muntele Rece;

Școala Gimnazială Căianu, Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș;

Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din orașul Dej a anunțat desfășurarea cursurilor online;

Hunedoara

• Școala Primară General Berthelot;

• Școala Gimnazială Răchitova;

Mehedinți

• Școala Gimnazială Balta;

Sălaj

• Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca;

• Școala Primară Glod;

• Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău;

Galați

– Grădinița „Sf. Stelian’”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online – 8 ianuarie);

Liceul Tehnologic „Radu Negru” Galați (online – 8 și 9 ianuarie);

Prahova

Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești (online în perioada 8 – 16 ianuarie – cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor

Cum va fi vremea în următoarele zile

Vremea în România este rece și predominant închisă astăzi, cu ninsori ușoare în multe zone. Prognoza indică temperaturi scăzute, în jur de -3°C în regiuni precum Brașov, însoțite de vânt și umiditate ridicată.

Joi (8 ianuarie 2026): Noros cu ninsori slabe și mai rece.

Vineri (9 ianuarie): Parțial însorit și rece.

Sâmbătă (10 ianuarie): Noros și răcoros.

Până la 15 ianuarie, persistența aerului polar-arctic menține gerul cu minime sub -16°C și ninsori periodice. Probleme raportate includ drumuri blocate, derapaje și întreruperi de curent în zone ca Caraş-Severin sau Gârda de Sus. Vremea rămâne rece sub mediile climatologice până la jumătatea lunii.​

