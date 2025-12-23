Educația, din nou politizată

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, aflat la al patrulea mandat în această funcție, este membru al Partidul Național Liberal și este parlamentar. Acesta ar putea deveni noul ministru al Educației, după demisia lui Daniel David, dacă acceptă propunerea primită din partea premierului Ilie Bolojan.

Marilen Pirtea a declarat, marţi, potrivit Agerpres, că va reflecta asupra propunerii de a prelua portofoliul Ministerului Educaţiei avertizînd însă că măsurile din Educaţie depind de bugetul alocat. Fără bani suficienți aceste măsuri vor părea mai mult constrângeri decât investiţii.

Marilen Pirtea: „Este foarte important care va fi bugetul Ministerului Educației”

Rectorul Universității de Vest din Timișoara a spus că decizia finală va fi luată după perioada sărbătorilor. „Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educaţiei şi Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători. Este foarte important care va fi bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care sunt aşteptările în ceea ce priveşte măsurile pentru anul următor. Fără un buget consistent, măsurile din Educaţie vor părea mai mult coerciţii decât investiţii”, a afirmat Marilen Pirtea.

De menționat este faptul că rectorul Universității de Vest din Timișoara a fost implicat în anul 2016 într-un scandal în care a fost acuzat de plagiat.

Luciana Antoci, consiliera premierului Bolojan, este profesoară de Limba și literatura română de aproape 30 de ani. Foto: Facebook

Alte două nume vehiculate: Luciana Antoci și Monica Anisie

Alte nume vehiculate sunt Luciana Antoci, consiliera pe Educație a premierului Bolojan, și fosta ministră Monica Anisie, ambele membre PNL.

Luciana Antoci, fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, ocupă în prezent funcția de consilier al premierului pe probleme de educație. Din această pozișie, aa a fost implicată în elaborarea și coordonarea unor politici educaționale la nivel guvernamental.

Monica Anisie, la bază profesoară de Limba română, a fost consilierulu prezidențial a lui Traian Băsescu între 2012 și 2016 și secretar de stat în Guvernul Cioloș. În noiembrie 2019 a devenit ministru al Educației în Guvernul Orban. În prezent, Monica Anisie este președinta Comisiei pentru Învățământ din Senat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE