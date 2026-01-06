„Masă sănătoasă” 2026. Numărul elevilor care vor lua masa la școală a crescut an de an

Lista celor 1.427 de școli incluse în Programul Național „Masă sănătoasă” pentru anul 2026, împreună cu numărul estimat de preșcolari și elevi beneficiari, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 5 ianuarie, potrivit Edupedu.

În acest an, 542.402 copii vor primi zilnic o masă la școală, cu 27.702 mai mulți față de anul trecut, când numărul estimat a fost de 514.700. În 2025, creșterea numărului de beneficiari a fost și ea semnificativă, cu 75.074 mai mulți copii față de 2024.

Elevii vor primi zilnic mâncare în valoare de 16,5 lei

Programul Național „Masă sănătoasă” oferă preșcolarilor și elevilor o masă caldă gratuită sau un pachet alimentar pe care copiii îl pot consuma zilnic, în pauza mare. Pentru 2026, bugetul alocat programului este de 1.531.090.000 de lei, reprezentând o creștere de 391.690.000 de lei comparativ cu 2025. Cât despre valoarea alocației zilnice per beneficiar. aceasta a fost majorată la 16,5 lei, față de 15 lei, cât era anul trecut, conform unui proiect de OUG lansat de Ministerul Educației.

Programul „Masă sănătoasă” se desfășoară pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, dar nu acoperă vacanțele și zilele libere legale.

Programul are scopul de a promova obiceiurile alimentare sănătoase, de a încuraja participarea la educație și de a reduce abandonul școlar prin îmbunătățirea stării de bine a copiilor.

Ce este Programul Național „Masă sănătoasă”

Programul Național „Masă sănătoasă”, care a început ca proiect-pilot în anul 2022, a cuprins inițial 300 de școli, iar apoi s-a extins la 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat. A fost instituționalizat ca program național prin Hotărârea de Guvern nr. 24/2024 și continuă anual, cu extinderi în 2025 (HG nr. 80/2025, HG nr. 23/2025) și 2026, beneficiind de bugete în creștere (peste 1,5 miliarde lei în 2026).​

În anul școlar 2024-2025, programul a acoperit o treime din școlile din România, cu mese nutritive bazate pe produse agroalimentare românești. „Masa sănătoasă” se aplică pe durata cursurilor, conform structurii anului școlar, și este finanțată din bugetul de stat. Peste 540.000 de copii sunt vizați în 2026.

Cine sunt beneficiarii Programului Național „Masă sănătoasă”

Programul Național „Masă Sănătoasă” are ca beneficiari principali preșcolarii și elevii înscriși la unități de învățământ preuniversitar de stat, publice sau private de interes public acreditate, din localități înscrise în program. Eligibilitatea se acordă necondiționat elevilor înscriși, fără criterii de venit sau alte restricții, prioritar celor din grădinițe, clase pregătitoare, primare și gimnaziu, dar extins și la alții.​

Beneficiari principali sunt:

Preșcolari din grădinițele de stat.​

Elevi din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.​

Număr total în 2024-2025: 514.700 beneficiari.​

Număr total în 2025-2026: 542.402

Activitățile programului încep pe 8 ianuarie, potrivit Hotărârii de Guvern publicate pe 30 decembrie 2025.

