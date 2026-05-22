CAAM și-a exprimat, într-un comunicat emis vineri, „îngrijorarea serioasă, nemulțumirea puternică și opoziția fermă” față de planul IAA menit revigorării industriei europene și a cerut Bruxeles-ului să evalueze cu atenție impactul unor prevederi asupra cooperării industriale dintre China și UE.

Acest comunicat vine la câteva săptămâni după cel al Ministerului chinez al Comerțului, care susține că planul IAA este discriminatoriu, încalcă reglementările Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și contravine cooperării și legăturilor comerciale dintre China și UE.

Comisia Europeană vrea să reînvie industria locală

În martie, Comisia Europeană a adoptat o propunere menită să crească cererea de tehnologii și produse cu emisii scăzute de dioxid de carbon fabricate în Europa. Potrivit Executivului european, Actul privind acceleratorul industrial (IAA) va stimula producția, va dezvolta întreprinderile și va crea locuri de muncă în UE, sprijinind în același timp adoptarea de către industrie a unor tehnologii mai curate și pregătite pentru viitor.

De fapt, strategia „Buy-European”, căreia i se opune China, are ca scop creșterea producției locale. UE și-a propus să sprijine industriile locale în fața unor concurenți economici puternici și neloiali precum China și SUA, care nu se confruntă cu reglementări stricte și beneficiază de subvenții.

Actul IAA stabilește un obiectiv de creștere a ponderii industriei prelucrătoare în PIB-ul UE la 20% până în 2035, în condițiile în care a reprezentat 14,3% din PIB-ul UE în 2024.

Acest plan este în curs de negociere, iar China face presiuni însoțite cu amenințări pentru a nu-și pierde ponderea pe piața europeană.

UE își menține piața deschisă, dar cu condiții

Totuși, UE se angajează să mențină o piața deschisă, dar cu unele condiții, cum ar fi o mai mare reciprocitate în achizițiile publice.

Actul IAA stabilește de asemenea condiții pentru investiții majore în sectoare strategice care depășesc 100 de milioane de euro, în care o singură țară terță controlează peste 40% din capacitatea de producție la nivel mondial.

Astfel de investiții trebuie să creeze locuri de muncă de înaltă calitate, să stimuleze inovarea și creșterea economică și să genereze o valoare reală în UE prin transferul de tehnologie și de cunoștințe, precum și prin respectarea cerințelor privind conținutul local. De asemenea, acestea trebuie să garanteze un nivel minim de ocupare a forței de muncă la nivel european de 50%, precizează Comisia Europeană.

UE se confruntă cu provocări economice majore din partea Chinei

Uniunea Europeană se confruntă cu provocări economice majore în relația cu China, în condițiile în care produsele chinezești continuă să inunde piețele europene, punând presiune pe locurile de muncă și producția locală. Surplusul comercial al Chinei cu UE a ajuns la 113 miliarde de dolari în primele patru luni din 2026, comparativ cu 91 miliarde de dolari în aceeași perioadă din 2025. Acest dezechilibru în creștere alimentează tensiunile economice și politice dintre cele două părți.