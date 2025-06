Elev care a depus contestație la Limba română: „Știam și Harap Alb și Moara cu noroc, dar am scris Ion”

„Am luat la istorie și geografie 8,9 numai că la română, având în vedere că vorbesc română, engleză și greacă, am luat 4.55 și nu am trecut”. Iosif ne-a mărturisit că nu știe exact de ce a luat această notă atât de mică. Doar bănuiește.

„Am scris efectiv tot în afară de subiectul trei. Deși îl știam impecabil. Și Harap Alb și Moara cu noroc. Numai că eu am scris cu totul altceva în afară de astea două. Am scris Ion. Și cred că m-a depunctat mai mult la chestia asta”. Iosif a fost elev la un liceu particular, însă Bacalaureatul l-a susținut la o instituție de învățământ de stat.

„Voi depune contestație cu talent”

Pe Iosif l-am întâlnit în curtea liceului economic „Nicolae Kretzulescu” din București în timp ce se pregătea să depună contestație. „Aștept ora 14.00, să depun contestație. Sunt cu nota la limită. Am speranțe că va fi bine. Dacă iau un cinci, trec bacul. Aș dori să văd lucrarea. Din ce am înțeles, anul acesta pot să văd fișa. Este foarte bine căci, dacă îmi vor da o foaie, îmi voi calcula singur nota. Contestația nu o mai scade, doar o crește. Să sperăm că va fi bine. Doamne-ajută să iau Bacul!”.

Tânărul a transmis un mesaj comisiei care îi va reevalua lucrarea în speranța că îi va îmbuna pe profesori și-l vor trece examenul. Poate, cine știe, cineva va auzi rugămințile sale și se va îndura de sufletul lui. „Corectorul care îmi corectează din nou lucrarea te rog frumos dă-mi 45 de sutimi! Am nevoie să iau Bacul. Dați-mi foaia înapoi să scriu Harap Alb că știu să vă scriu tot! O să fiu rachetă și cu cele cinci personaje ale textului. Vă rog frumos dați-mi 5 sutimi!”

Carla, fosta elevă a unui liceu particular, mai are nevoie de 3 puncte pentru a promova Bacalaureatul. Foto: Libertatea

Elevă care a picat la Geografie: „Depun orice-ar fi. N-am nimic de pierdut”

Carla, o altă elevă care aștepta să depună și ea contestație, însă la Geografie, ne-a mărturisit că nu știe ce presupune procedura și nici cât va dura. „Nu le-a explicat nimeni nimic. Nici nu știu cât durează corectarea, nici nu știm ce putem să facem, dacă putem să luăm foaia sau să nu o luăm. Nu știm cum va fi”.

Tinerii ne-au spus că nu știu cum vor putea să-și corecteze singuri lucrarea pentru a se decide apoi dacă vor contesta nota. „Nu știm dacă vom putea intra împreună. Mă gândesc să-l întreb pe Iosif. Dacă el a luat nota 9..poate îmi spune și mie unde am greșit, dacă am greșit..doar să ne lase să intrăm împreună. Și dacă nu, o să încerc să țin minte câteva lucruri să-l întreb după ce ies din sală. Mă bazez și pe memoria vizuală”. În timp ce fata vorbea cu noi, Iosif dădea din cap aprobator. „Sigur că o ajut. Vedem. Nu-i problemă! Dar, logic ar fi să corectăm și noi pe o foaie albă, o ciornă, acolo”.

Începând cu anul acesta, elevii își pot vedea lucrările înainte de a contesta notele

Elevii care au susținut examenul de Bacalaureat 2025 și care nu sunt mulțumiți de notele obținute la anumite discipline pot depune contestații, imediat după afișarea notelor. O schimbare în ceea ce privește modul de desfășurare a examenului din acest an: elevii pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

De asemenea, cei care vor să vizualizeze lucrările dau o declarație potrivit căreia iau la cunoștință de faptul că vizualizarea lucrării nu echivalează cu recorectarea acesteia și nu implică furnizarea de explicații sau exprimarea unor evaluări suplimentare din partea comisiei. Copiii trebuie să mai știe că este interzisă introducerea în sala de vizualizare a lucrărilor a oricărui mijloc de înregistrare audio/video.

