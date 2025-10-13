Microbuz școlar executat silit într-o localitate din Maramureș. Era singurul mijloc de transport al elevilor la școală

„O decizie lipsită de orice urmă de decență”

Comuna Șieu, din județul Maramureș, trece, în această perioadă, printr-o situație financiară extrem de dificilă. Primăria din localitate are conturile poprite în urma unei decizii impuse de executorii judecătorești pentru datorii mai vechi. Însă printre bunurile primăriei care sunt executate silit se numără și un microbuz școlar primit de la Ministerul Dezvoltării în anul 2017 și folosit zilnic pentru transportul copiilor la școală.

„Înțeleg rigorile legii și respect hotărârile judecătorești, însă a pune sechestru pe un microbuz școlar, un bun destinat copiilor, este o decizie lipsită de orice urmă de decență. Cui ai putea vinde un asemenea microbuz? Unei alte primării? Într-un moment în care toate administrațiile locale se luptă să încheie anul fără datorii, un astfel de gest este pur și simplu neomenesc”, a scris Gabriel Zetea într-un mesaj pe rețelele sociale.

Acesta recunoaște că este pe cât de surprins, pe atât de întristat de lipsa de empatie a judecătorului. „Mă surprinde și mă întristează cu atât mai mult faptul că executorul provine chiar din Maramureșul Voievodal și a ales să execute o primărie din aceeași zonă. Dacă ar fi fost cineva venit de la sute de kilometri distanță, poate aș fi înțeles lipsa de empatie. Dar să lovești în propriii tăi oameni, în copiii prietenilor tăi, este de neconceput”.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Foto: Facebook

Președintele Consiliului Județean Maramureș: „Este un abuz!”

Președintele Consiliului Județean Maramureș transmite un avertisment foarte clar: „Dacă se va mai încerca punerea sechestrului pe un microbuz electric obținut prin fonduri europene, Consiliul Județean Maramureș se va implica direct și vom formula toate plângerile legale necesare împotriva unui asemenea act abuziv”.

Un microbuz școlar, mai spune el, nu este un bun de executat, ci un simbol al dreptului fiecărui copil la educație. „Să pui sechestru pe un astfel de vehicul înseamnă să lovești nu o primărie, ci o întreagă comunitate! Și nu vom permite acest lucru!”

Autoritățile locale din Șieu caută în prezent soluții pentru a asigura continuitatea transportului elevilor, în condițiile în care microbuzul școlar reprezenta singurul mijloc de deplasare către unitățile de învățământ din comună.

