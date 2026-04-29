Mihai Dimian, despre gradația de merit: „Am fost nevoit să lansez metodologia în forma în care a fost și anul trecut”

„Chiar dacă sunt nevoit să lansez metodologia de gradații de merit în forma în care a fost și anul trecut, o lansăm în dezbatere publică, poate vom găsi mai multe modalități pentru a-i stimula și pe profesorii care îi ajută pe elevi să nu abandoneze școala, care aduc un copil de la nota 4 la nota 6, și nu doar pe cei care aduc medalii la Olimpiadă. Sigur, aceste lucruri sunt greu de monitorizat și de apreciat”.

Ministrul a precizat că profesorii dedicați, care chiar își fac meseria și au rezultate la clasă sunt încurajați și recompensați prin gradația de merit, pe de-o parte, dar și printr-un profund respect la adresa lor. Un respect pe care, din păcate, comunitatea, societatea, părinții și elevii l-au pierdut.

„Acest respect pe care îl putem acorda profesorului, atât de la nivelul ministerului cât și de la nivelul comunității, în general, poate schimba viața lui în bine, chiar și în condițiile actuale. Și, nu în ultimul rând, cred că putem debirocratiza, putem scăpa de anumite sarcini, poate mai puțin utile. Sigur, fie printr-un proces de digitalizare, fie prin eliminarea unor activități din sarcinile profesorului”.

Gradația de merit 2026. Principalele prevederi ale metodologiei

Marți, 28 aprilie, Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2026. Gradația reprezintă o recompensă financiară de 25% din salariul de bază, acordată pe o perioadă de 5 ani.

Principalele puncte ale documentului

Condiții de participare și eligibilitate

Personal vizat: Pot participa cadrele didactice de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și personalul didactic auxiliar.

Vechime și performanță: Candidații trebuie să aibă o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani.

Evaluare: Este obligatorie obținerea calificativului „Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată, respectiv 1 septembrie 2020 – 31 august 2025.

Criterii de evaluare și punctaj

Evaluarea se face pe baza unei fișe de (auto)evaluare, fiind necesar un punctaj de minimum 75 de puncte pentru acordarea gradației. Criteriile generale includ:

Activități complexe cu valoare instructiv-educativă.

Performanțe deosebite în inovare didactică sau management educațional.

Activități extracurriculare și implicarea în proiecte de formare profesională.

Contribuția la dezvoltarea instituțională (atragere de fonduri, sponsorizări, parteneriate).

Procedura de înscriere și depunere a dosarului

Dosarul: Trebuie să conțină opis, cerere-tip, adeverințe de calificative și vechime, raport de activitate și documente justificative numerotate.

Depunere: Dosarele se depun la unitatea de învățământ, fie în format letric (fizic), fie electronic prin platforme dedicate, conform deciziei fiecărui inspectorat școlar.

Sancțiuni: Depunerea unor documente false atrage eliminarea din concurs și interdicția de a mai participa timp de doi ani.

Calendarul concursului, sesiunea 2026

Concursul se desfășoară după un grafic strict:

12-13 mai 2026: Stabilirea numărului de gradații la nivelul inspectoratelor.

25-29 mai 2026: Perioada de depunere a dosarelor de către candidați.

2-10 iunie 2026: Verificarea dosarelor și afișarea rezultatelor inițiale.

11-12 iunie 2026: Depunerea contestațiilor.

1 septembrie 2026: Data de la care se atribuie efectiv gradațiile de merit.

Cum se calculează numărul de locuri

Numărul maxim de gradații se calculează prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice (de predare, conducere și auxiliare) ocupate în februarie 2026, din care se scade numărul celor aflate deja în plată la data de 1 septembrie 2026.

Câte persoane din sistem au beneficiat anul trecut de gradația de merit

Aproximativ 1.100 de inspectori școlari și personal didactic auxiliar din inspectoratele școlare județene încasează lună de lună gradația de merit, potrivit unui răspuns oferit de Ministerul Educației și Cercetării la solicitarea Edupedu.ro. Este vorba de 62% din totalul personalului eligibil pentru acest bonus salarial din cadrul acestor instituții.

La nivel național, în 2025 erau în plată 27.878 de gradații de merit acordate personalului didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control și 2.746 acordate personalului didactic auxiliar, rezultate din sesiunile 2021–2024. Pentru sesiunea 2025, au mai fost aprobate 7.390 gradații pentru personalul didactic și 1.154 pentru auxiliar, care au intrat în plată de la 1 septembrie 2025.

Valoarea medie lunară a gradației este 1.613 lei în mai 2023, 2.329 lei în mai 2024 și 2.480 lei în mai 2025.

Noua lege a salarizării elimină gradația de merit

Profesorii ar putea pierde, la anul, acest stimulent financiar. Asta, după ce noua lege a salarizării prevede eliminarea gradației de merit. În locul acesteia, cadrele didactice ar urma să primească un nou tip de recompensă: premiul pentru stimularea performanței.

