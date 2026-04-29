Mihai Dimian, despre gradația de merit: „Am fost nevoit să lansez metodologia în forma în care a fost și anul trecut”

„Chiar dacă sunt nevoit să lansez metodologia de gradații de merit în forma în care a fost și anul trecut, o lansăm în dezbatere publică, poate vom găsi mai multe modalități pentru a-i stimula și pe profesorii care îi ajută pe elevi să nu abandoneze școala, care aduc un copil de la nota 4 la nota 6, și nu doar pe cei care aduc medalii la Olimpiadă. Sigur, aceste lucruri sunt greu de monitorizat și de apreciat”.  

Ministrul Educației, Mihai Dimian, după punerea în consultare publică a metodologiei privind gradația de merit: „Profesorii ar trebui încurajați și prin alte metode”
Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării. Foto: Vlad Chirea

Ministrul a precizat că profesorii dedicați, care chiar își fac meseria și au rezultate la clasă sunt încurajați și recompensați prin gradația de merit, pe de-o parte, dar și printr-un profund respect la adresa lor. Un respect pe care, din păcate, comunitatea, societatea, părinții și elevii l-au pierdut. 

„Acest respect pe care îl putem acorda profesorului, atât de la nivelul ministerului cât și de la nivelul comunității, în general, poate schimba viața lui în bine, chiar și în condițiile actuale. Și, nu în ultimul rând, cred că putem debirocratiza, putem scăpa de anumite sarcini, poate mai puțin utile. Sigur, fie printr-un proces de digitalizare, fie prin eliminarea unor activități din sarcinile profesorului”. 

Gradația de merit 2026. Principalele prevederi ale metodologiei

Marți, 28 aprilie, Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2026.  Gradația reprezintă o recompensă financiară de 25% din salariul de bază, acordată pe o perioadă de 5 ani.

Principalele puncte ale documentului

Condiții de participare și eligibilitate

  • Personal vizat: Pot participa cadrele didactice de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și personalul didactic auxiliar.
  • Vechime și performanță: Candidații trebuie să aibă o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani.
  • Evaluare: Este obligatorie obținerea calificativului „Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată, respectiv 1 septembrie 2020 – 31 august 2025.

Criterii de evaluare și punctaj

Evaluarea se face pe baza unei fișe de (auto)evaluare, fiind necesar un punctaj de minimum 75 de puncte pentru acordarea gradației. Criteriile generale includ:

  • Activități complexe cu valoare instructiv-educativă.
  • Performanțe deosebite în inovare didactică sau management educațional.
  • Activități extracurriculare și implicarea în proiecte de formare profesională.
  • Contribuția la dezvoltarea instituțională (atragere de fonduri, sponsorizări, parteneriate).

Procedura de înscriere și depunere a dosarului

  • Dosarul: Trebuie să conțină opis, cerere-tip, adeverințe de calificative și vechime, raport de activitate și documente justificative numerotate.
  • Depunere: Dosarele se depun la unitatea de învățământ, fie în format letric (fizic), fie electronic prin platforme dedicate, conform deciziei fiecărui inspectorat școlar.
  • Sancțiuni: Depunerea unor documente false atrage eliminarea din concurs și interdicția de a mai participa timp de doi ani.

Calendarul concursului, sesiunea 2026

Concursul se desfășoară după un grafic strict:

  • 12-13 mai 2026: Stabilirea numărului de gradații la nivelul inspectoratelor.
  • 25-29 mai 2026: Perioada de depunere a dosarelor de către candidați.
  • 2-10 iunie 2026: Verificarea dosarelor și afișarea rezultatelor inițiale.
  • 11-12 iunie 2026: Depunerea contestațiilor.
  • 1 septembrie 2026: Data de la care se atribuie efectiv gradațiile de merit.

Cum se calculează numărul de locuri

Numărul maxim de gradații se calculează prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice (de predare, conducere și auxiliare) ocupate în februarie 2026, din care se scade numărul celor aflate deja în plată la data de 1 septembrie 2026.

Câte persoane din sistem au beneficiat anul trecut de gradația de merit

Aproximativ 1.100 de inspectori școlari și personal didactic auxiliar din inspectoratele școlare județene încasează lună de lună gradația de merit, potrivit unui răspuns oferit de Ministerul Educației și Cercetării la solicitarea Edupedu.ro. Este vorba de 62% din totalul personalului eligibil pentru acest bonus salarial din cadrul acestor instituții. 

La nivel național, în 2025 erau în plată 27.878 de gradații de merit acordate personalului didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control și 2.746 acordate personalului didactic auxiliar, rezultate din sesiunile 2021–2024. Pentru sesiunea 2025, au mai fost aprobate 7.390 gradații pentru personalul didactic și 1.154 pentru auxiliar, care au intrat în plată de la 1 septembrie 2025.

Valoarea medie lunară a gradației este 1.613 lei în mai 2023, 2.329 lei în mai 2024 și 2.480 lei în mai 2025.

Noua lege a salarizării elimină gradația de merit

Profesorii ar putea pierde, la anul, acest stimulent financiar. Asta, după ce noua lege a salarizării prevede eliminarea gradației de merit. În locul acesteia, cadrele didactice ar urma să primească un nou tip de recompensă: premiul pentru stimularea performanței.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: Cum să te poţi îmbogăţi cu AI-ul. Cum va arăta telefonul fără aplicaţii
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Alte știri

Groapă gigantică de deșeuri industriale, convertită în oază verde. Proiect de 13 milioane de euro pentru 14 hectare de teren
Știri România 16:00
Groapă gigantică de deșeuri industriale, convertită în oază verde. Proiect de 13 milioane de euro pentru 14 hectare de teren
Nu cumpărați roviniete de pe erovinieta.net. Site-ul funcționează ilegal și poate percepe costuri suplimentare, anunță CNAIR
Știri România 15:56
Nu cumpărați roviniete de pe erovinieta.net. Site-ul funcționează ilegal și poate percepe costuri suplimentare, anunță CNAIR
Parteneri
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Adevarul.ro
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
Stiri Mondene 17:20
Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
„Chefi la cuțite” 29 aprilie 2026. Apariție neașteptată în platoul de la Antena 1, în această seară. Cine va degusta preparatele concurenților
Stiri Mondene 16:40
„Chefi la cuțite” 29 aprilie 2026. Apariție neașteptată în platoul de la Antena 1, în această seară. Cine va degusta preparatele concurenților
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
ObservatorNews.ro
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax.ro
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax.ro
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital

Politic

În România nu vor fi anticipate, potrivit unui gigant Wall Street care le recomandă clienților să investească în țara noastră
Politică 15:48
În România nu vor fi anticipate, potrivit unui gigant Wall Street care le recomandă clienților să investească în țara noastră
Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
Politică 14:52
Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
Fanatik.ro
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea