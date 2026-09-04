Mihai Dimian, vizită-fulger în patru școli din Prahova

Ministrul Educației, Mihai Dimian, și-a anunțat programul pentru prima zi a noului an școlar, luni, 7 septembrie. Oficialul va merge în județul Prahova, unde va avea întâlniri cu elevi și profesori din mai multe tipuri de unități de învățământ.

Prima oprire este programată la ora 09:00, la Școala Gimnazială din satul Mărgineni, comuna Filipeștii de Târg, unde ministrul va participa la festivitatea de deschidere a anului școlar. După o oră, ministrul va vizita Centrul Școlar de Educație Incluzivă din comuna Filipeștii de Târg. Programul ministrului continuă la ora 11:00, când Mihai Dimian va participa la festivitatea de deschidere a anului școlar de la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești. Ultima oprire anunțată pentru prima zi de școală este la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din același oraș, unde ministrul va ajunge la ora 12:30.

Astfel, în doar câteva ore, Mihai Dimian va trece prin patru unități de învățământ cu profiluri și particularități diferite: o școală gimnazială din mediul rural, o unitate de educație incluzivă, un liceu tehnologic și un colegiu național.

Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației. Foto: Vlad Chirea

Mihai Dimian: „Ne vedem luni, la școală!”

Ministrul Educației spune că alegerea acestor unități nu a fost întâmplătoare. Mihai Dimian a explicat că și-a dorit să fie în prima zi de școală alături de elevi și profesori din comunități diferite. „Am ales să fiu, în prima zi de școală, alături de elevi și profesori din comunități și forme de educație diferite”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, mesajul pe care vrea să îl transmită este că accesul la educație și sprijinul acordat elevilor trebuie să fie o prioritate indiferent de locul în care aceștia învață. „Pentru că fiecare copil, indiferent unde învață și de drumul pe care îl alege, trebuie să simtă că școala și oamenii care o reprezintă sunt alături de el”, a mai scris Mihai Dimian.

Ministrul și-a încheiat mesajul adresat elevilor și profesorilor cu o invitație simplă pentru începutul noului an școlar: „Ne vedem luni, la școală!”

Calendarul anului școlar 2026-2027

Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026 și le vor încheia pe 18 iunie 2027. Ca și până acum, anul anul școlar este organizat în cinci module de învățare, iar elevii se vor bucura de cinci vacanțe.

Structura anului școlar 2026-2027 – module de cursuri

Calendarul anului școlar viitor este organizat în cinci module de cursuri:

Modulul I: luni, 7 septembrie 2026 – vineri, 23 octombrie 2026;

Modulul II: luni, 2 noiembrie 2026 – marți, 22 decembrie 2026;

Modulul III: luni, 11 ianuarie 2027– vineri,12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, în funcție de vacanța stabilită în București și celelalte județe ale țării;

Modulul IV: luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027 sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

Modulul V: miercuri, 5 mai – vineri, 18 iunie 2027.

Prima vacanță a elevilor este programată la sfârșitul lunii octombrie. Foto: Shutterstock

Ce vacanţe au elevii în anul școlar 2026-2027

În anul școlar viitor, elevii vor avea cinci vacanțe:

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;

Vacanța din februarie: o săptămână, între 15 februarie și 7 martie 2027, în funcție de județ;

Vacanța de Paște: 24 aprilie – 4 mai 2027;

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Până la 1 octombrie 2026, fiecare școală va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar, inclusiv perioada vacanței mobile stabilite pentru județ.

„Săptămâna verde” şi „Şcoala Altfel” în anul şcolar 2026-2027

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026–23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare va fi decisă de fiecare școală în parte. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și în învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică.

Anul școlar 2026-2027 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, cu câteva excepții. Foto: Shutterstock

Când termină elevii cursurile în anul şcolar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Există însă câteva excepții:

pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027;

pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027;

pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 25 iunie 2027;

pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.

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