Mihai Dimian, vizită-fulger în patru școli din Prahova

Ministrul Educației, Mihai Dimian, și-a anunțat programul pentru prima zi a noului an școlar, luni, 7 septembrie. Oficialul va merge în județul Prahova, unde va avea întâlniri cu elevi și profesori din mai multe tipuri de unități de învățământ.

Prima oprire este programată la ora 09:00, la Școala Gimnazială din satul Mărgineni, comuna Filipeștii de Târg, unde ministrul va participa la festivitatea de deschidere a anului școlar. După o oră, ministrul va vizita Centrul Școlar de Educație Incluzivă din comuna Filipeștii de Târg. Programul ministrului continuă la ora 11:00, când Mihai Dimian va participa la festivitatea de deschidere a anului școlar de la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești. Ultima oprire anunțată pentru prima zi de școală este la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din același oraș, unde ministrul va ajunge la ora 12:30.

Astfel, în doar câteva ore, Mihai Dimian va trece prin patru unități de învățământ cu profiluri și particularități diferite: o școală gimnazială din mediul rural, o unitate de educație incluzivă, un liceu tehnologic și un colegiu național.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, prezent la festivitatea de deschidere a anului școlar în patru unități de învățământ din Prahova. Ce mesaj le transmite elevilor
Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației. Foto: Vlad Chirea

Mihai Dimian: „Ne vedem luni, la școală!”

Ministrul Educației spune că alegerea acestor unități nu a fost întâmplătoare. Mihai Dimian a explicat că și-a dorit să fie în prima zi de școală alături de elevi și profesori din comunități diferite. „Am ales să fiu, în prima zi de școală, alături de elevi și profesori din comunități și forme de educație diferite”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, mesajul pe care vrea să îl transmită este că accesul la educație și sprijinul acordat elevilor trebuie să fie o prioritate indiferent de locul în care aceștia învață. „Pentru că fiecare copil, indiferent unde învață și de drumul pe care îl alege, trebuie să simtă că școala și oamenii care o reprezintă sunt alături de el”, a mai scris Mihai Dimian.

Ministrul și-a încheiat mesajul adresat elevilor și profesorilor cu o invitație simplă pentru începutul noului an școlar: „Ne vedem luni, la școală!”

Calendarul anului școlar 2026-2027

Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026 și le vor încheia pe 18 iunie 2027. Ca și până acum, anul anul școlar este organizat în cinci module de învățare, iar elevii se vor bucura de cinci vacanțe.

Structura anului școlar 2026-2027 – module de cursuri

Calendarul anului școlar viitor este organizat în cinci module de cursuri:

  • Modulul I: luni, 7 septembrie 2026 – vineri, 23 octombrie 2026;
  • Modulul II: luni, 2 noiembrie 2026 – marți, 22 decembrie 2026;
  • Modulul III: luni, 11 ianuarie 2027– vineri,12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, în funcție de vacanța stabilită în București și celelalte județe ale țării;
  • Modulul IV: luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027 sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;
  • Modulul V: miercuri, 5 mai – vineri, 18 iunie 2027.
Ministrul Educației, Mihai Dimian, prezent la festivitatea de deschidere a anului școlar în patru unități de învățământ din Prahova. Ce mesaj le transmite elevilor
Prima vacanță a elevilor este programată la sfârșitul lunii octombrie. Foto: Shutterstock

Ce vacanţe au elevii în anul școlar 2026-2027

În anul școlar viitor, elevii vor avea cinci vacanțe:

  • Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;
  • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;
  • Vacanța din februarie: o săptămână, între 15 februarie și 7 martie 2027, în funcție de județ;
  • Vacanța de Paște: 24 aprilie – 4 mai 2027;
  • Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Până la 1 octombrie 2026, fiecare școală va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar, inclusiv perioada vacanței mobile stabilite pentru județ.

„Săptămâna verde” şi „Şcoala Altfel” în anul şcolar 2026-2027

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026–23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare va fi decisă de fiecare școală în parte. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și în învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, prezent la festivitatea de deschidere a anului școlar în patru unități de învățământ din Prahova. Ce mesaj le transmite elevilor
Anul școlar 2026-2027 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, cu câteva excepții. Foto: Shutterstock

Când termină elevii cursurile în anul şcolar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Există însă câteva excepții: 

  • pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027;
  • pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027;
  • pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 25 iunie 2027;
  • pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
Viva.ro
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.RO
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
GSP.RO
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Adevarul.ro
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Moneyball în Serie A. Cum l-a trimis alogoritmul pe Bîrligea la Frosinone
Fanatik.ro
Moneyball în Serie A. Cum l-a trimis alogoritmul pe Bîrligea la Frosinone
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Români cu cancer, păcăliţi cu tratamente minune până rămân fără timp: "Renunţaţi la chimioterapie"
ObservatorNews.ro
Români cu cancer, păcăliţi cu tratamente minune până rămân fără timp: "Renunţaţi la chimioterapie"
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Succes URIAȘ pentru un program de promovare a Dubaiului. Cererea a fost IMENSĂ!
Mediafax.ro
Succes URIAȘ pentru un program de promovare a Dubaiului. Cererea a fost IMENSĂ!
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ea este Anda, tânăra din Gorj care și-a pierdut viața imediat după ce a ajuns la spital. Fata de doar 14 ani a fost adusă în stare gravă
KanalD.ro
Ea este Anda, tânăra din Gorj care și-a pierdut viața imediat după ce a ajuns la spital. Fata de doar 14 ani a fost adusă în stare gravă

Politic

Parteneri
Calvar pentru șoferii din Iași: orașul intră în sezonul șantierelor exact când începe școala. Tramvaie oprite, pasaje în lucru și străzi închise
ZiaruldeIasi.ro
Calvar pentru șoferii din Iași: orașul intră în sezonul șantierelor exact când începe școala. Tramvaie oprite, pasaje în lucru și străzi închise
Giovanni Becali a ales favorita în derby-ul Dinamo – FCSB: „Să zicem că au 51% șanse” Ce spune de transferurile „bombă” ale lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Giovanni Becali a ales favorita în derby-ul Dinamo – FCSB: „Să zicem că au 51% șanse” Ce spune de transferurile „bombă” ale lui Gigi Becali
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă