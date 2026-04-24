Noua lege a salarizării pentru profesori: venituri mai mari pentru debutanți

Potrivit proiectului noii legi a salarizării, salariul unui profesor debutant cu studii superioare de lungă durată va ajunge la 7.958 de lei brut. Calculul are la bază valoarea de referință de 4.325 de lei și un coeficient de 1,84.

În aceste condiții, venitul net al unui cadru didactic aflat la început de carieră ar urma să fie de aproximativ 4.655 de lei. Comparativ cu nivelul actual, unde salariul net este de circa 3.770 de lei, rezultă o creștere de 885 de lei.

Conform notei de fundamentare a proiectului, legea salarizării ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027. Actul normativ va viza toate categoriile de personal bugetar, iar valoarea de referință stabilită la momentul aplicării este de 4.325 de lei. Documentul precizează că sunt prevăzute creșteri ale salariilor de bază pentru toate funcțiile din sistemul de învățământ.

Sporul de suprasolicitare, inclus în salariu

O schimbare importantă vizează modul de acordare a sporului de suprasolicitare neuropsihică. Acesta nu va mai fi acordat separat, ci va fi inclus direct în salariul de bază, fiind deja luat în calcul la stabilirea coeficienților.

Această modificare poate însemna, în practică, că veniturile totale ale profesorilor nu vor crește semnificativ peste nivelul anunțat, ci vor include componente care până acum erau plătite distinct.

Deși proiectul promite creșteri salariale, modul în care sunt construite veniturile – inclusiv prin integrarea sporurilor – ar putea diminua impactul real resimțit de profesori.