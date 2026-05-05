Presiuni asupra Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Inițial, în luna martie a acestui an ONG-urile au cerut Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat în 2010 profesorului Martin Nowak, afiliat la Harvard. Acesta este descris de inițiatori drept „un apropiat demonstrat” al lui Epstein.

Potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA, numele lui Nowak apare de peste 4.000 de ori în dosarele Epstein. Într-o scrisoare transmisă universității ieșene, organizațiile au solicitat declanșarea procedurii de retragere a titlului acordat la 9 iunie 2010.

Semnatarii — între care Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”, Corupția Ucide sau Inițiativa România — invocă regulamentul intern al universității, care permite retragerea distincțiilor în cazuri de încălcare gravă a eticii sau valorilor instituționale. „În timp ce Harvard reacționează și se implică, universitatea ieșeană preferă să tacă?”, a declarat Petre-Daniel Tîrziu, cofondator al grupului „În Stradă”.

Vedere spre campusul Harvard Yard, Universitatea Harvard. Foto: Shutterstock

Petiții oficiale către Princeton și Harvard. Se cere plasarea în concediu administrativ a profesoarei Corina Tarniță

Pe 4 mai 2026, organizațiile civice au transmis o petiție către Universitatea Princeton, solicitând deschiderea unei investigații disciplinare publice și plasarea profesoarei Corina Tarniță în concediu administrativ pe durata anchetei.

Documentul subliniază că numele acesteia apare de cel puțin 344 de ori în dosarele Epstein și că relația documentată s-ar fi întins pe mai mulți ani după condamnarea acestuia. Totuși, inițiatorii precizează explicit că nu există dovezi publice privind implicarea sa în activități criminale, motivând solicitarea prin lipsa unei evaluări instituționale și un „model de comportament nedeclarat”.

În paralel, o scrisoare similară a fost adresată Universității Harvard. Organizațiile contestă concluziile unei evaluări interne din 2020, pe care o consideră incompletă, și cer o anchetă independentă realizată de experți externi, cu rezultate făcute publice.

Cine este Corina Tarniță

Corina Tarniță este una dintre cele mai cunoscute cercetătoare românce din mediul academic american. Matematiciană și biolog teoretician, ea a studiat la Harvard, unde și-a obținut toate diplomele, inclusiv doctoratul în 2009.

Ulterior, a devenit membră a prestigiosului Harvard Society of Fellows și profesoară la Universitatea Princeton, specializată în ecologie și biologie evoluționistă. A colaborat cu nume importante, precum Edward O. Wilson, și a fost recompensată în 2024 cu o bursă Guggenheim.

Parcursul său academic a început la Craiova, unde a fost elevă a Colegiului Național „Frații Buzești” și laureată a Olimpiadei Naționale de Matematică.

Documentele publicate în ianuarie 2026 de autoritățile americane nu conțin dovezi privind implicarea penală a Corinei Tarniță. Numele său însă apare în anumite tranzacții financiare, fără ca scopul acestora să fie clarificat public.

De exemplu, aut menționate plăți în valoare totală de aproximativ 30.000 de euro provenite de la Epstein, inclusiv o tranșă de 10.000 de euro destinată unei persoane din România. Conținutul mesajelor nu oferă însă indicii privind o eventuală implicare a Corinei Tarniță în activități ilegale.

Cazul Epstein continuă să genereze ecouri la nivel global, inclusiv în mediul academic. Condamnat în 2008 pentru infracțiuni sexuale și arestat din nou în 2019 pentru trafic de minori, Jeffrey Epstein a murit în detenție în același an, în circumstanțe declarate oficial drept sinucidere.

Documentele apărute ulterior au scos la iveală o rețea complexă de relații cu personalități influente din politică, afaceri și universități.