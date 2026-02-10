Victime foarte tinere și acuzații grave

Reprezentantul democrat Jamie Raskin din Maryland a vorbit despre mai multe victime tinere, neraportate anterior, și a descris conținutul dosarelor vizualizate personal într-o clădire a Departamentului de Justiție din Washington, DC.

„Citești aceste documente și afli despre fete de 15 ani, de 14 ani, de 10 ani. Astăzi am văzut menționată și o fată de 9 ani. Adică este pur și simplu revoltător și scandalos”, a spus Raskin.

Implicarea oficialilor și apel la transparență

În cadrul conferinței de presă, Thomas Massie, republican din Kentucky, a cerut Departamentului de Justiție să „își corecteze greșelile”, dezvăluind că unul dintre numele din dosare aparține unui oficial guvernamental străin de rang înalt.

„Dosarele includ o persoană care ocupă o poziție destul de înaltă într-un guvern străin”, a spus Massie. Documentele analizate de congresmeni conțin 18 redactări, dintre care patru sunt bărbați născuți înainte de 1970.

Legea privind Transparența Dosarelor Epstein, adoptată în 2020 sub administrația Trump, a fost menită să faciliteze accesul la aceste informații. Cu toate acestea, majoritatea documentelor publicate de Departamentul de Justiție pe 30 ianuarie 2026 rămân puternic redactate, iar parlamentarii continuă să solicite mai multă transparență.

Ghislaine Maxwell refuză să coopereze

Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Epstein, a refuzat să răspundă întrebărilor despre acesta, invocând dreptul de a nu se autoincrimina în timpul unei audieri virtuale organizate de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.

Maxwell, aflată în închisoare, a fost audiată mai puțin de o oră, iar congresmenii continuă să investigheze modul în care Departamentul de Justiție a gestionat cazul Epstein.

Impactul asupra monarhiei britanice

Reprezentantul democrat Ro Khanna a avertizat că scandalul Epstein ar putea avea consecințe grave asupra monarhiei britanice, expunând o cultură a impunității în rândul elitei.

„Aceasta este cea mai vulnerabilă situație în care a fost vreodată monarhia britanică”, a spus Khanna, subliniind asocierea Prințului Andrew cu Epstein și implicarea unor personalități politice proeminente precum Peter Mandelson.

Khanna a făcut apel la regele Charles al III-lea să răspundă public la întrebările legate de ceea ce știa despre acest scandal și când. El a avertizat că prăbușirea monarhiei sub povara acestor dezvăluiri ar putea avea implicații transatlantice, afectând elitele politice și sociale dincolo de Regatul Unit.

Parlamentarii au subliniat că acest caz dezvăluie o rețea protejată de persoane puternice care au evitat responsabilitatea timp de decenii. Potrivit lui Khanna, „acțiunile simbolice precum retragerea titlurilor regale nu echivalează cu o responsabilitate semnificativă”.

Departamentul Justiţiei din Statele Unite a anunţat pe 30 ianuarie publicarea unui volum impresionant de trei milioane de documente legate de cazul Jeffrey Epstein. Documentele conțin referințe la președintele Donald Trump, Elon Musk, Bill Clinton și un fost consilier al Casei Albe al lui Obama.

Documentele judiciare incluse în lotul publicat de Departamentul de Justiție îl menționează pe actualul președinte american. Acestea detaliază că Epstein i-ar fi prezentat lui Trump o fată de 14 ani la resortul său Mar-a-Lago din Florida.

Numele Corinei Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american, apare în documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Menționarea ei a atras atenția în România, mai ales în contextul în care aceste documente scot la iveală amploarea internațională a rețelei create de miliardarul american.

România și românii apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, fiind vorba, se pare, despre fete și femei racolate în rețea, relatează Adevărul. Departamentul Justiţiei din SUA a anunţat publicarea unui volum impresionant de trei milioane de documente legate de cazul Jeffrey Epstein.

O serie recentă de documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite dezvăluie detalii despre schimbul de e-mailuri dintre Melania Trump, actuala primă doamnă a SUA, și Ghislaine Maxwell, colaboratoarea apropiată a lui Jeffrey Epstein.


