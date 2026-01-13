Timp de trei săptămâni, Ministerul Educaței a fost condus de un ministru demisionar

Conform unui anunţ făcut de Guvern, premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, „propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”.

Daniel David a demisionat pe 22 decembrie 2025 însă, timp de mai bine de trei săptămâni, premierul Ilie Bolojan nu a numit pe nimeni în loc. Prin urmare, ministerul a fost condus până astăzi de un ministru demisionar, care și-a delegat consilierii să semneze eventualele ordine de ministru și alte acte.

„Eu mi-am depus demisia în 22 decembrie, aşa cum am anunţat şi public, de atunci aştept numirea unui nou ministru. Sper însă ca numirea să se facă cât mai repede, deocamdată eu sunt ministru, în această perioadă semnăturile pe ordinele de ministru sau pe alte acte sunt acoperite de către secretarii de stat”, a declarat ministrul demisionar Daniel David pentru Observator.

Ce spune legea cu privire la demisia unui membru al Guvernului

Articolul 42 din Codul administrativ prevede că „funcția de membru al Guvernului încetează (…) prin demisie”.

Articolul 43 prevede că „prim-ministrul îi transmite Președintelui României propunerea de constatare a funcției vacante în termen de 5 zile de la data la care intervine un caz de încetare a funcției de membru al Guvernului”.

Potrivit articolului 45, „demisia din funcția de membru al Guvernului se anunță public, se prezintă în scris prim-ministrului și devine irevocabilă din momentul în care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii”.

Atribuțiile unui ministru interimar

Ministrul interimar asigură continuitatea conducerii unui minister atunci când funcția devine vacantă sau când titularul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Conform reglementărilor actualizate pentru 2026, atribuțiile și limitările sunt următoarele:

Atribuții principale

Reprezentarea ministerului: exercită competențele legale ale funcției pentru a asigura funcționarea curentă a instituției.

Gestionarea activității curente: semnează documentele necesare bunei desfășurări a activității administrative și menține ordinea internă în cadrul portofoliului deținut.

Participarea la ședințele de Guvern: ca membru al Cabinetului, ia parte la procesul decizional al Executivului.

Limitări și condiții

Durata mandatului: interimatul nu poate depăși 45 de zile. Dacă în acest interval nu se numește un titular, premierul trebuie să inițieze procedurile pentru o nouă desemnare.

Propunerea și numirea: ministrul interimar este desemnat de Președintele României, la propunerea prim-ministrului, dintre ceilalți membri ai Guvernului deja în funcție.

Păcatele lui David. Sindicalist: „Deciziile pe care le-a luat îl vor urmări mereu”

Legea austerității sau Legea Bolojan a tăiat în carne vie, iar profesorii au fost categoria socio-profesională cel mai puternic afectată.

Sub conducerea ministrului David s-au luat unele dintre cele mai controversate măsuri de reducere a cheltuielilor, motiv pentru care oamenii din sistem – profesori, elevi, studenți, sindicate – au iesit la proteste masive în stradă.

S-au pichetat Ministerul Educației, Palatul Cotroceni, Ministerul de Finanțe. Motivele? Studenții s-au trezit cu bursele micșorate, în timp ce studenții de la taxă nu au mai primit burse deloc. Și elevilor li s-au tăiat din bani, la fel și profesorilor.

Sindicalistul Marius Nistor declara în acest context că „David a plecat, dar măsurile pe care le-a luat îl vor urmări mereu, îi vor atârna greu de gât”. Ce a implementat, mai exact, fostul ministru?

Creșterea normei didactice a profesorilor de la 18 ore la 20 de ore;

Micșorarea cuantumului plății cu ora;

Introducerea a două ore remediale la clasele primare;

Eliminarea burselor elevilor olimpici;

Reducerea fondului de burse pentru studenți;

Comasarea școlilor

De ce a demisionat Daniel David

Unul dintre motivele principale ale demisiei ministrului David ar fi legat de planurile premierului Bolojan de a implementa noi reduceri bugetare, de această dată vizând sectorul universitar. Printre măsurile vehiculate se numără reducerea locurilor bugetate pentru studenți, ceea ce ar afecta implicit finanțarea universităților din România.

Într-un mesaj publicat pe blogul său personal, Daniel David a declarat că a decis să demisioneze deoarece sistemul de educaţie nu mai este într-un pericol iminent, iar România a scăpat de ameninţarea suspendării fondurilor europene. Daniel David a mărturisit că a venit momentul să se întoarcă la profesia sa de psiholog.

