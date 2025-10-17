Inspector școlar: „Programul Național de Eradicare a Abandonului Școlar chiar funcționează”

Camelia Roxana Lepădat, inspector pentru comunicare instituțională în cadrul Inspectoratului General al Municipiului București, a prezentat la Radio România București rezultatele raportului privind starea învățământului din Capitală, iar veștile sunt bune: se pare că, încet, încet, politicile educaționale implementate în ultima perioadă încep, în sfârșit, să dea primele roade. Au rămas, însă și multe provocări, recunosc autoritățile.

„S-a constatat o scădere semnificativă a abandonului școlar, de la 6,9% la 2,77%. Deci, credem că este o scădere semnificativă în anul școlar trecut. Sperăm ca această scădere să continue și în anul școlar 2025-2026, datorită implementării Programului Național de Eradicare a Abandonului Școlar și a măsurilor de sprijin educațional pentru că, indiferent ce s-ar crede, ele există și sunt implementate în mod constant”.

De asemenea, un alt punct forte îl reprezintă performanțele excepționale ale elevilor care au participat la Olimpiadele Naționale și Internaționale. „Au fost peste 700 de elevi calificați la etapa națională și 71 în loturile internaționale și recunoaștem că este într-adevăr o performanță”, a mai spus inspectorul școlar.

Elevii defavorizați, o categorie care are nevoie de și mai multă susținere și implicare din partea autorităților. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Copiii vulnerabili și defavorizați au nevoie de un sprijin mai susținut din partea autorităților

Cât despre aspectele care ar putea fi îmbunătățite, o prioritate ar fi uniformizarea calității actului educativ în toate școlile din București. Nu este niciun secret faptul că există diferențe foarte mari între unitățile de învățământ, de la modul de predare și de examinare, până la rezultatele elevilor la clasă sau la examenele naționale. Avem, în continuare, școli foarte bune și, la polul opus, școli foarte slabe.

De asemenea, trebuie insistat pe un sprijin suplimentar acordat elevilor aflați în situații de vulnerabilitate. „Acum, dacă vorbim și despre lucruri care ar putea fi îmbunătățite, recunoaștem că o concluzie ar fi nevoia de uniformizare a calității între sectoare și de sprijin suplimentar pentru anumite unități cu vulnerabilități sociale, aspecte pe care le avem deja în vedere pentru anul următor.”

Școlile bucureștene respiră un aer european

Școlile din Bucureşti au făcut pași serioşi ajungând din urmă şcolile europene, a mai transmis inspectorul școlar citând din raportul privind starea învățământului din București. „Proiectele Erasmus, PNRR sau PNRAS au adus un suflu european în foarte multe unități de învățământ. S-au implementat, de asemenea, programe de sprijin pentru copii cum ar fi, de exemplu, «Inclusive Hub», pentru școlile speciale, «Și eu trăiesc sănătos», derulat cu fundația PRA, programe care au avut un impact real. Școlile s-au implicat în formarea grupurilor anti-bullying prin programul «Dreptul la Pauză» sau în competiții precum «Vianu Game Jam».

De asemenea, elevii din bucurești sunt tot mai interesați să participe la programe de voluntariat.

Elevii din București au nevoie să fie ascultați și cer ca părerea lor să fie luată în seamă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: profimedia

Tinerii de azi, o generația care vrea să fie auzită

Tinerii de azi vin în fața profesorilor cu întrebări directe și opinii clare. Ei își doresc să fie auziți, ascultați, își doresc o școală care să-i provoace și să-i inspire.

„Elevul actual este un tânăr implicat și foarte curajos. Este conectat la tehnologie și este dornic să se exprime, să-și exprime propria individualitate. Și asta o vedem în fiecare zi în sala de clasă. I-am văzut foarte interesați să participe la proiecte extrașcolare, la olimpiade. Avem foarte mulți copii care participă la olimpiade, sunt foarte mulți doritori, la activități de voluntariat, la dezbateri și la programele internaționale Erasmus+”.

În București există foarte mulți elevi care beneficiază de programul Erasmus+. „Pentru mine, este un tânăr care citește lumea prin emoție și încearcă să îi găsească sensul. Își dorește ca școala să-l asculte, nu doar să-l evalueze și noi asta încercăm să promovăm”, a mai precizat Camelia Roxana Lepădat, inspector pentru comunicare instituțională în cadrul Inspectoratului General al Municipiului București.

