„Este o prejudecată să crezi că doar în școlile cu ștaif se învață carte”

La Școala gimnazială nr. 10 din Suceava învață aproape 1.200 de copii. Clădirea este amplasată într-o zonă periferică a orașului, într-un fost cartier muncitoresc. „Școala noastră este o școală de cartier, ridicată într-o zonă industrială. Însă elevii noștri au parte de o educație de secol XXI. Unitatea este modernizată, iar profesorii instruiți la cursuri de formare. Cât despre elevi, ne mândrim cu copiii noștri. Să știți că este o prejudecată să crezi că doar în școlile centrale, cu ștaif, se învață carte”, ne-a mărturisit directoarea Rodica Zimbru.

Profesoară de Limba română, aceasta se numără printre finaliștii galei „Directorul anului 2025”, organizată de Asociația pentru Valori în Educație. „Am participat și anul trecut, particip la competiție și anul acesta. Pentru că școala noastră merită să fie cunoscută, vocea noastră merită să se facă auzită, copiii noștri merită să fie sprijiniți, educația merită o șansă. Am venit aici să povestesc despre noi, despre cum am reușit, împreună cu colegii profesori, împreună cu părinții, elevii și întreaga comunitate, să ridic școala la nivel european. Nu contează că suntem o școală de periferie. Contează că aici, la noi, se învață carte la standarde internaționale”.

Copiii care locuiesc în zone îndepărtate au la dispoziție transport gratuit oferit de primărie. „Sunt fericită că am reușit să schimb mentalitățile profesorilor, ale părinților, dar mai ales ale autorităților”. Directoarea a convins autoritățile locale că elevii merită cu toții șanse egale la educație, că ajutorul oferit lor acum este o investiție în viitor. „Acești copii vor ajunge să ofere înapoi societății poate însutit”. Așa se face că școala a primit microbuz școlar și finanțare pentru reabilitare termică. „Cu timpul, din ce în ce mai mulți părinți au început să-și înscrie copiii la noi, având încredere în ceea ce oferim. Și să vă mai spun un lucru: pe noi nu ne deranjează creșterea numărului de elevi dintr-o clasă. Dimpotrivă! Noi ne dorim copii!”

Rodica Zimbru, directoarea Școlii gimnaziale nr. 10 din Suceava, se numără printre finaliștii calificați în competiția „Directorul anului 2025”

„Dacă la ei se poate, la noi de ce nu s-ar putea?”

Inovația este cuvântul magic pe care Rodica Zimbru l-a repetat în gând la nesfârșit. Cum să facă, ce să facă și cu ce bani să ofere educație de calitate elevilor ei? Iar ideile au început să vină rând pe rând. „Totul se concentrează pe acțiuni, inițiative, proiecte inovatoare care să-i ajute pe copii să învețe, iar pe profesori să predea așa cum se întâmplă în marile școli din străinătate”.

Și cum se putea realiza acest lucru dacă nu privind la sistemul de educație occidental? „Încă din 2004 ne-am implicat în proiecte europene, proiecte Erasmus. Ani la rând am implementat câte două trei proiecte, iar unele dintre ele au avut ființare foarte bună. De exemplu, în primul an de acreditare, în 2021, am scris o aplicație care a primit din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale un grant de 100.500 de euro. Banii au fost cheltuiți pe cursuri de formare pentru profesori”.

Însă și elevii au beneficiat de instruire. Căci Rodica Zimbru a reușit să atragă parteneri de încredere, unii noi, alții cu care mai colaborase și în trecut. „În cadrul acestor proiecte Erasmus am mers din școală în școală și am întrebat în stânga și-n dreapta dacă ne primesc și pe noi. Ne primiți cu opt elevi? Dar, oare am putea să fim 10? Dar ce-ar fi să vină 16? Dar 24, oare s-ar putea? Și uite așa, încet, încet, am reușit să ne trimitem copiii să experimenteze educația din afară”.

Participarea elevilor la mobilității presupune grupuri de elevi care se duc pentru o perioadă de timp în școli gazdă și participa activ la activitățile educative de acolo. Iar apoi se întorc acasă cu o experiență nouă, cu modele noi de predare și de evaluare. „Asta am făcut noi. Ne-am trimis copiii să vadă cum este să înveți într-o școală din Vest. Iar noi, pe de altă parte, profesorii, inspirați de ce am văzut în țări străine, am încercat să implementăm acele modele educaționale și în școala noastră”.

Elevii Școlii gimnaziale nr. 10 din Suceava învață la standarde internaționale. Foto: Facebook

„Râzând, poți spune orice, chiar și adevărul”

Într-o școală din Bulgaria, Rodica Zamfir a observat că elevii își cumpără de mâncare de la un chioșc amplasat în curte. Și s-a gândit că este o idee foarte bună care merită implementată și la Suceava. „Am vrut să le oferim și noi copiilor noștri un astfel de beneficiu. Pentru că ei vin la școală la ora șapte dimineața și, poate, ies la ora șapte seara. Mulți dintre ei nu mănâncă înainte de a pleca de acasă și vin la școală flămânzi. Așa că au de unde să-și cumpere un covriguț. Dar nu vă spun că doi ani mi-a trebuit pentru a putea concesiona 6 metri pătrați în curtea școlii”.

Într-o unitate de învățământ din Slovenia, Ridica Zimbru a văzut pe treptele scărilor mesaje motivaționale adresate profesorilor și elevilor. „Mi-am zis că este o idee excelentă și am împrumutat-o și noi”. Așa că, de câțiva ani, cine urcă și coboară scările școlii din Suceava poate citi mesaje unele amuzante, altele filosofice sau cu tâlc, dar toate motivaționale, care hrănesc sufletul dar și mintea. „Râzând, poți spune orice, chiar și adevărul, am scris pe treptele pe care le urcă zilnic profesorii. Iar pe scările elevilor este tabla înmulțirii, mesajul cel mai de preț pentru copii, căci cine știe carte, va ajunge om mare”.

Școala gimnazială nr. 10 din Suceava a fost transformată în hub educațional. Foto: Facebook

La final de an școlar, toți angajații primesc diplome de excelență. „Inclusiv femeile de serviciu”

Rodica Zimbru a vizitat și școli din Portugalia și s-a întors la Suceava cu „tolba” plină de idei. „Acolo i-am văzut pe copii întorcându-se la școală după-amiaza. Am întrebat de ce se întâmplă acest lucru, iar răspunsul a fost simplu: aveau de făcut împreună un proiect. Mi s-a părut o idee excelentă pe care, mai apoi, am pus-o în practică și la noi în școală”.

Profesoara a adus împreună copii din clase diferite, i-a împărțit în mai multe echipe și le-a dat de făcut un proiect. „La Limba română le-am dat o temă literară de genul copilăria, școala, prietenia, animalele. Apoi, am format echipe din doi copii de clasa a VI-a și doi copii de clasa a VII-a. Aceștia trebuiau să citească aceeași carte sau cărți diferite pe tema respectivă, iar apoi să prezinte proiectul după o structură dată. Și a fost extraordinar pentru că această activitate i-a făcut să lucreze împreună, să fie o echipă, să se cunoască, să lege prietenii și să învețe unii de la alții”.

La Școala nr. 10 din Suceava finalul de an vine cu diplome și felicitări nu numai pentru elevi, ci și pentru profesori și personalul auxiliar. „Toți colegii mei primesc o diplomă de recunoaștere, o diplomă de excelență. Inclusiv femeile de serviciu. Și nu pentru că una a dat cu mătura mai mult decât cealaltă, ci pentru oamenii, în general, au nevoie de recunoaștere, au nevoie ca munca lor să fie apreciată. Aici nu vorbim despre o simplă foaie de hârtie, ci despre cum reușim să dăm valoare muncii lor, indiferent de munca prestată”.

„Suntem printre primele școli din România care au implementat sistemul de tablă inteligentă”

Inovare înseamnă și participarea profesorilor la cursuri de formare educațională. Căci un profesor, la fel ca și un elev, trebuie să învețe, să se perfecționeze, să poată ține pasul cu prezentul. Mai ales cu prezentul copiilor care trăiesc într-o lume a digitalizării, a tehnicii și tehnologiei, a inteligenței artificiale. „În 2015, după ce m-am întors de la un curs efectuat în afară, am implementat în școala noastră un sistem de tablă interactivă care funcționa calibrată pe orice spațiu: pe geamuri, pereți etc”.

Însă proiectele nu s-au oprit aici, căci anul trecut directoarea Rodica Zimbru a achiziționat un defibrilator. Dispozitivul, primit printr-un proiect numit „Ajutor la prim ajutor”, a fost amplasat pe holul instituției, iar elevii și profesorii au învățat cum să-l folosească pentru a salva vieți. „Este vorba despre aproape toți profesorii și elevii claselor a VII-a și a VIII-a care au urmat cursuri de prim ajutor și care, le nevoie, pot folosi defibrilatorul”.

Directoarea a adus în școală mai multe manechine, iar una dintre profesoarele de Biologie a oferit ajutor și sprijin micilor cursanți. „Dă, Doamne, să nu ne trebuiască niciodată acel defibrilator, dar bine că-l avem!”, ne-a mai mărturisit directoarea.

Rodica Zimbru, după ce a susținut în fața juriului ultimul interviu. Pe 20 octombrie, vom afla marele câștigător al Galei „Directorul Anului 2025”. Foto: Laura Macavei

România, nota 8 la educație: „Lucrurile au început să se miște, deși mai e mult până departe”

Am întrebat-o pe Rodica Zimbru ce notă ar merita României la capitolul Educație, iar profesoara i-a dat opt. „Pentru că la noi în țară lucrurile au început să se miște. Iar eu sunt o persoană optimistă. Chiar cred că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună”.

Ar fi nevoie, poate de mai mai multă toleranță, de mai multă inițiativă și de o mai mare credibilitate oferită profesorilor, consideră însă directoarea. „Profesorii au început să se simtă devalorizați, chiar arătați cu degetul. Pe de-o parte din cauza creșterii normei didactice, a diminuării plății cu ora, pe de altă parte nu putem să nu facem o comparație cu celelalte categorii socio-profesionale. Iar dascălii simt că ei trag cele mai mari ponoase de pe urma legilor austerității. Se întreabă de ce doar noi suferim?”.

În schimb, continuă directoarea, școlile sunt din ce în ce mai dotate. „Inclusiv cele de la sate. Chiar dacă nu au elevi suficienți. Însă aici e și vina părinților care încă nu au încredere în sistemul de educație din zona rurală și, dacă pot, își trimit copiii să învețe la oraș. De ce? Ține de mentalitatea unora care cred că la oraș se învață mai bine. Dar nu este adevărat. Avem la sate dascăli extraordinari”.

Tradițiile și obiceiurile românești merită cunoscute peste hotare. Foto: Shutterstock

„Aș aduce România pe harta lumii prin dans”

Am întrebat-o pe Rodica Zimbru ce va face cu premiul cel mare, de 3.500 de euro, dacă va câștiga competiția „Directorul anului 2025” și ne-a răspuns că are două variante. „Mi-aș dori foarte, foarte mult să înființez în cadrul școlii o trupă de dansuri populare formată, evident, din elevi. Noi avem multe parteneriate cu școlile din străinătate, iar o trupă de dansuri ar face cunoscute în întreaga lume cultura, tradiția românească și obiceiurile noastre. Aș cumpăra costume populare pentru copii și aș aduce România pe harta lumii prin dans”.

Însă directoarea școlii din Suceava își dorește și înființarea unui club de robotică pentru elevi. „Copiii din ziua de azi s-au născut într-o epocă a tehnologiei și al digitalului. Ei sunt prin excelență digitali, iar un club de robotică le-ar deschide pe viitor multe oportunități”.

Jovială, spontană, de-o sinceritate dezarmantă și cu un simț al umorului atât de fin și de inteligent, Rodica Zimbru nu-și dorește decât un singur lucru pentru școala ei: copiii care învață acolo să aibă un viitor, iar profesorii să se împlinească atât ca dascăli cât și ca oameni.

Erasmus promovează mobilitatea academică și interculturală, permițând elevilor, studenților și profesorilorsă studieze, să facă stagii de practică sau să predea în străinătate. Foto: Shutterstock

Ce este programul Erasmus

Programul Erasmus este un program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, care oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru studenți, elevi, profesori și organizații. Acesta permite, de exemplu, studenților să studieze sau să facă stagii în străinătate timp de 3 luni până la un an, susținând, totodată, și alte activități legate de educație, formare profesională, tineret și sport.

