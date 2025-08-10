Rezolvarea subiectelor la BAC Română 2025 - sesiunea de toamnă

Subiectul I, A: cerințe și răspunsuri

La subiectul I A, candidații au trebuit să scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul mai multor cerințe, cu privire la un fragment din „Tatăl meu, Lucian Blaga”, de Dorli Blaga. Iată cum ar fi trebuit să răspundă elevii:

1. Indică sensul din text al secvenței „mi-am dat seama” și al cuvântului „greșit”.

  • Sensul din text al secvenței „mi-am dat seama” este „am înțeles”, iar sensul din text al cuvântului „greșit” este „nepotrivit” sau „incorect”.

2. Menționează prenumele tatălui lui Rolf, utilizând informațiile din textul dat.

  • Conform textului dat, prenumele tatălui lui Rolf era Hugo.

3. Precizează un avantaj pe care i-l oferă lui Dorli Blaga cazarea la hotel, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.

  • Un avantaj al cazării lui Dorli Blaga la hotel este că astfel se putea bucura de o mai mare libertate în privința organizării propriului timp liber. Ideea se desprinde din secvența: „dispuneam de o libertate totală de mișcare și de organizare a timpului meu liber”.

4. Explică motivul pentru care doamna Marti a lucrat până la o vârstă înaintată.

  • Doamna Marti a lucrat până la o vârstă înaintată deoarece, până la moartea soțului, fusese casnică. Rămasă văduvă de 39 de ani, a fost nevoită să activeze până târziu pentru a acumula anii necesari pentru obținerea unei pensii.
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

5. Prezintă în 30-50 de cuvinte o atitudine a autoarei față de doamna Marti, așa cum reiese din textul dat.

  • Autoarea Dorli Blaga are o atitudine de recunoștință față de doamna Marti, întrucât înțelege că observațiile bătrânei îi rafinează educația, pornind de la cele mai mărunte gesturi. La masă, doamna Marti îi făcea observații pe un ton delicat, pentru că dorea să o ajute să se adapteze lumii occidentale.
  • SAU: Atitudinea lui Dorli Blaga este una de admirație față de doamna Marti, pornind de la maniera în care își organiza timpul sau rutina meselor, cu atât mai mult cu cât bătrâna considera că fiecare persoană trebuie să se respecte, inclusiv în spațiul propriei locuințe. Dorli Blaga admiră traiul simplu, dar elegant, ținuta îngrijită și spiritul viu al doamnei Marti.

Subiectul I, B: argumentarea

La subiectul I B, elevii ar avut de redactat un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumenteze dacă atitudinea oamenilor față de mediu poate fi schimbată sau nu. Candidații au trebuit să se raporteze la informațiile din fragmentul extras din volumul „Tatăl meu, Lucian Blaga”, cât și la experiența personală sau culturală.

(Ipoteza)

Consider că atitudinea oamenilor față de mediu poate să fie schimbată printr-o educație în deplin acord cu respectul față de universul înconjurător. Schimbarea de atitudine poate să înceapă din copilărie, printr-o conștientizare a efectelor interacțiunii dintre ființa umană și lumea în care trăim și trebuie să continue tot restul vieții, pentru a duce o viață echilibrată.

Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat
Recomandări
Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

(Argumentul 1 + exemplul 1)

În primul rând, atitudinea oamenilor față de mediu reprezintă un produs al educației, încă de la vârste fragede, pentru că prima „școală” a copilului este familia. Schimbarea poate să devină, în acest context, premisa unei interacțiuni sănătoase cu lumea, deoarece numai astfel poate fi conștientizate consecințele de multe ori nefaste ale urbanizării accelerate sau ale risipirii resurselor naturale. Spre exemplu, în fragmentul extras din „Tatăl meu, Lucian Blaga”, Dorli Blaga reține atitudinea precaută a doamnei Marti față de utilizarea resurselor naturale, care trebuie economisite. Deși ar putea părea un reproș, replica gazdei se transformă într-o lecție de viață, întrucât apa este un bun ce nu trebuie risipit. Doamna Marti dovedește o profundă conștiință civică și un respect autentic față de mediul în care trăim.

(Argumentul 2 + exemplul 2)

În al doilea rând, schimbarea de atitudine include o schimbare de mentalitate, căci doar prin reconsiderarea relației omului cu mediul se poate diminua impactul dezvoltării industriale excesive asupra resurselor planetare. Procesul de reciclare ar putea deveni, în acest context, un mod eficient de a reorienta populația către valori autentice din punct de vedere ecologic. Astfel, un model practic de transformare a percepției asupra relației cu mediul este organizarea unor concurs care încurajează creativitatea prin produse obținute din materiale plastice sau metalice. Acestea atrag atenția asupra necesității de a renunța la astfel de materiale greu, dacă nu imposibil, de reciclat.

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

(Concluzia)

Așadar, este evident că atitudinea oamenilor față de mediu poate și trebuie să fie schimbată, având în vedere că resursele naturale sunt limitate, deci este imperios necesar ca ele să fie economisite, dar ținând cont și de faptul că viața planetei noastre depinde, în mare măsură, și de respectul oamenilor care o populează.

Rezolvarea subiectelor la BAC Română 2025 - sesiunea de toamnă
Ruxandra Achim, profesoară de Limba română, a rezolvat pentru Libertatea subiectele primite de candidați în sesiunea din toamnă a Bacalaureatului. Foto: Libertatea

Subiectul al doilea

La subiectul al II-lea, elevii au avut de prezentat, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă dintr-un text de Rebreanu. Iată cum ar fi trebuit tratat subiectul, potrivit profesoarei Ruxandra Achim:

În fragmentul propus, extras din „Amândoi”, de Liviu Rebreanu, perspectiva narativă este obiectivă, întrucât naratorul, vocea care relatează evenimentele, știe mai mult decât personajele și nu se implică în acțiune. Acest tip de narator este textualizat prin mărci gramaticale specifice, precum verbe la persoana a treia, „trecu”, „coti”, „se simți”.

Naratorul cunoaște nu doar suita de evenimente la care participă personajele, Solomia și Dumitru al Smărăndiței, ci și modul în care se simt acestea. Astfel, el precizează „se simți mai ușoară”, redând sentimentele și viața interioară a femeii.

Totuși, interesul naratorului se îndreaptă către acțiunile în care sunt implicate personajele, oferind cititorului repere spațiale și temporale de ancorare a evenimentelor: „prin Brașov”, „spre Valea Ursului”, „în întuneric”. Acești indici ai derulării acțiunii fixează caracterul autentic al relatării, narațiunea obiectivă fiind prezentată „dindărăt”, căci viziunea narativă este auctorială.

Subiectul a III-lea: eseul

La subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularități de construcție a unui personaj într-un text dramatic studiat. Cei mai mulți elevi au ales „O scrisoare pierdută” de I.L Caragiale. Iată schița eseului, așa cum a fost gândită de profesoara Ruxandra Achim:

Curentul literar:

  • Clasicim plus Realism. Comedia este o specie clasică, are un caracter general-valabil. Elevii ar fi trebuit să ancoreze opera în realitățile politice românești din secolul al XX-lea.

Apariție:

  • 1883 – „Convorbiri literare”;
  • 1884-1885 – premiera pe scena Teatrului Național București;

Tema:

  • Satira vieții familiale și politice a burgheziei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, aducând în prim-plan minciuna generalizată, falsitatea și absența oricăror principii morale.

Ilustrarea temei:

  • Prima scenă, actul al III-lea – întâlnirea electorală dezvăluie caracterele politicienilor, incapabili să se exprime logic și coerent; Cațavencu se impune prin falsul patriotism, prin disponibilitatea emoțională (râde, plânge, strigă); Farfuridi vorbește fără sens și se pierde în explicații inutile;
  • A doua scenă, actul a IV-lea – împăcarea generală dintre adversarii politici subliniază ipocrizia acestei societăți, absența principiilor și conflictul dintre aparență și esență.

Titlul:

  • Caracterul clasic al comediei este susținut de titlu, care este alcătuit dintr-o sintagmă nominală, desemnând, de fapt, o strategie politică folosită frecvent în epocă. Scrisoarea, ca obiect al șantajului, este folosită atât de Cațavencu, la nivel local, cât și de Dandanache, la nivel central.

Compoziția:

  • Patru acte, dezvoltă structura tipică a unei comedii, conflictul facil și deznodământul fericit.

Conflictul:

  • Conflict clasic specific: aparență-esență, căci personajele vor să pară altfel decât sunt în realitate;
  • Conflict politic: lupta electorală a partidelor pentru candidatură;
  • Conflict moral: personajele sunt lipsite de principii, se șantajează reciproc, folosesc demagogia în scopul atingerii succesului.

Personaje:

  • Nae Cațavencu: politician demagog. Caracterizare din punct de vedere social: avocat, director la „Răcnetul Carpaților”. Caracterizare din punct de vedere moral: șantajist, parvenit (principala trăsătură), ipocrit, este agresiv când are scrisoarea, dar umil când o pierde, incult, ține discursuri pline de greșeli de exprimare. Caracterizare din punct de vedere psihologic: se consideră cel mai potrivit pentru a reprezenta burghezia tânără.

Concluzie:

  • Epoca Marilor Clasici oferă, prin toți reprezentanții săi, o expresie matură artistic, punctând cele trei mari curente literare: romantismul, prin Mihai Eminescu, clasicismul, prin I.L.Caragiale și realismul, prin Ioan Slavici și Ion Creangă. Operele lor analizează diversele aspecte ale naturii umane, față în față cu iubirea, condiția geniului, adaptarea, viața politică și tradiția spațiului rural.

Peste 30.000 de absolvenți, înscriși la examen

În această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu (peste 18.200 de candidați provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidați – din promoţiile anterioare), care vor susține întreg examenul sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Dintre aceștia, peste 5.000 de candidați (în total) vor susține și probele de evaluare a competențelor, a mai transmis ministerul.

Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Calendarul examenelor

  • 11 august 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă;
  • 12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă;
  • 13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă;
  • 14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă;
  • 18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 19-20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Are 38 de ani, e frumoasă, naturală, misterioasă, și atrage toate privirile. Cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția cu 19 ani mai tânără a lui Kelemen Hunor. Un detaliu anume surprinde pe toată lumea
Viva.ro
Are 38 de ani, e frumoasă, naturală, misterioasă, și atrage toate privirile. Cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția cu 19 ani mai tânără a lui Kelemen Hunor. Un detaliu anume surprinde pe toată lumea
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
GSP.RO
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
GSP.RO
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
Parteneri
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
Știri România 17:00
Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Știri România 16:24
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Parteneri
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la Insula Iubirii 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Stiri Mondene 17:01
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la Insula Iubirii 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Stiri Mondene 16:55
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
O femeie din Iaşi a cerut în instanţă dreptul de a deveni mamă cu soţul, care a murit într-un accident rutier
ObservatorNews.ro
O femeie din Iaşi a cerut în instanţă dreptul de a deveni mamă cu soţul, care a murit într-un accident rutier
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
KanalD.ro
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
KanalD.ro
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți

Politic

PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Parteneri
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Spotmedia.ro
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?