Atenție suplimentară la subiecte politice sensibile

Noile reguli au introdus atenție suplimentară la subiecte politice sensibile. Acestea vizează politicile de diversitate, echitate și incluziune. De asemenea, ele se aplică și în alegeri și referiri directe la Donald Trump.

Spre deosebire de ghidurile folosite în 2024, noua versiune include mai multe exemple și mențiuni despre Donald Trump, președintele SUA. Apple susține însă că schimbările sunt doar parte a procesului frecvent de actualizare a principiilor de siguranță și că nu a existat nicio implicare politică.

Documentele consultate de Politico arată că termenii precum „intoleranță” și „rasism sistemic” au dispărut din definițiile de comportamente dăunătoare. În schimb, „diversitate, echitate și incluziune” a fost mutat în categoria „subiecte controversate”, ceea ce impune recenzii suplimentare și formulări mai prudente.

Totodată, pe lista subiectelor sensibile au fost incluse și alte teme. Astfel, pe lângă subiecte deja incluse precum avortul, drepturile LGBTQ+ sau controlul armelor, au fost adăugate vaccinurile, alegerile și chiar inteligența artificială.

De asemenea, instrucțiunile avertizează asupra limbajului perceput ca stereotipic sau inflamator atunci când utilizatorii fac referiri la susținătorii lui Trump.

Recomandări Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”

„Sunt actualizate periodic”

Într-un e-mail către Politico, un purtător de cuvânt al Apple a declarat: „Apple Intelligence se bazează pe principiile noastre de inteligență artificială responsabilă, care ghidează fiecare pas, de la instruire la evaluare. Afirmațiile conform cărora am schimbat această politică sunt complet false.”

„Ne antrenăm propriile modele și colaborăm cu furnizori terți pentru a le evalua, folosind subiecte structurate, inclusiv subiecte sensibile, pentru a ne asigura că acestea gestionează în mod responsabil o gamă largă de interogări ale utilizatorilor. Aceste subiecte sunt modelate conform principiilor noastre și actualizate periodic pentru a îmbunătăți în continuare modelele noastre,” a precizat acesta.

Reprezentantul Apple a mai declarat că lucrează cu numeroase companii pentru a evalua modelele sale și a se asigura că acestea respectă principiile sale de inteligență artificială responsabilă.

Instrucțiuni speciale

De asemenea, cei aproximativ 200 de angajați au fost obligați să semneze acorduri stricte de confidențialitate, iar telefoanele și dispozitivele personale au fost interzise în birouri.

Totuși, în noile ghiduri, numele companiei apare de 74 de ori. Acestea includ instrucțiuni speciale de protecție a brandului și a liderilor săi. Datele arată că sunt considerate sensibile referirile la Tim Cook, Craig Federighi, Eddy Cue și chiar la fostul CEO Steve Jobs.

Angajații au declarat că atmosfera seamănă cu scenariul serialului „Severance”, produs chiar de Apple TV, unde lucrătorii nu cunosc scopul final al sarcinilor lor.

De asemenea, ghidurile conțin și o secțiune dedicată „impactului asupra brandului Apple”. Această secțiune cere precauție sporită față de orice afirmație despre companie sau produsele sale.

Chiar și articolele negative din presă, cum ar fi cele din 2019 legate de scurgerile din programul Siri, sunt considerate riscuri care trebuie semnalate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE