Alocări mai mici pentru Educație

Bugetul Ministerului Educației pentru anul 2026 propune alocarea a 3,03% din PIB, ceea ce înseamnă aproximativ 62 de miliarde de lei, conform proiectului publicat în dezbatere de Ministerul Finanțelor și citat de Edupedu. Comparativ cu execuția bugetară preliminată din 2025, suma este mai mare, însă rămâne sub nivelul prevăzut inițial pentru anul anterior.

Propunerea pentru 2026 este cu aproximativ 622 de milioane de lei mai mică decât cea de anul trecut. Edupedu.ro atrage atenția că această scădere reflectă priorități financiare ajustate, în contextul unui PIB estimat la 2.045 de miliarde de lei.

Reduceri la cheltuielile de personal

De asemenea, cheltuielile pentru salariile profesorilor și personalul din școli și universități scad semnificativ. Pentru anul 2026, sunt prevăzute 35,9 miliarde de lei, cu aproape 1,04 miliarde de lei mai puțin decât execuția preliminată din 2025. Diferența față de bugetul inițial aprobat pentru 2025 este și mai mare, de 1,9 miliarde de lei.

În schimb, cheltuielile pentru bunuri și servicii înregistrează o creștere de peste 30%, de la 821 milioane de lei în 2025 la 1,074 miliarde de lei în 2026. Acest lucru este susținut de propunerea recentă de majorare a costului standard per elev cu 69 de lei, o creștere de 9,8% care acoperă componente precum formarea personalului și achizițiile necesare.

Proiectul de buget prevede, de asemenea, creșteri la capitolele dedicate programelor finanțate prin fonduri europene și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceste alocări sunt menite să sprijine continuarea proiectelor aflate în desfășurare, contribuind la modernizarea infrastructurii educaționale și la digitalizare.

Finanțarea educației rămâne sub pragul legal de 15% din cheltuielile bugetului general consolidat, stabilit prin Legea învățământului preuniversitar 198/2023.

Proiectul de lege a bugetului de stat pentru 2026 se află în dezbatere publică și urmează să fie transmis Parlamentului, unde pot fi aduse modificări prin amendamente înainte de adoptarea finală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE