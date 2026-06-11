Evaluarea Națională reprezintă cel mai important prag de până acum din parcursul educațional al elevilor, rezultatele obținute fiind criteriul unic pe baza căruia se realizează admiterea computerizată la liceu.

Când este ultima zi de școală pentru clasa a VIII-a în 2026

Conform structurii anului școlar emise de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a vor finaliza cursurile vineri, 12 iunie 2026. Anul școlar a însumat pentru aceștia 35 de săptămâni de cursuri.

În timp ce majoritatea elevilor din învățământul primar și liceal vor intra în vacanța de vară pe 19 iunie, absolvenții de gimnaziu încheie cursurile cu o săptămână mai devreme. Din acest moment, statutul lor se schimbă, iar prioritatea devine organizarea eficientă a timpului rămas până la primele probe scrise.

Calendarul oficial al Evaluării Naționale 2026

Imediat după finalul cursurilor, în aceeași perioadă, se derulează și formalitățile administrative, urmate la scurt timp de testările naționale.

Potrivit calendarului pentru Evaluarea Națională 2026, publicat de Ministerul Educației, înscrierea elevilor la examen se va desfășura în perioada 8 – 12 iunie 2026, prin intermediul unităților de învățământ.

10 – 12 iunie 2026: Înscrierea candidaților la Evaluarea Națională (procedură realizată prin secretariatul unităților de învățământ)

Înscrierea candidaților la Evaluarea Națională (procedură realizată prin secretariatul unităților de învățământ) 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

Limba și literatura română – probă scrisă 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

Matematică – probă scrisă 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile în limba maternă)

Când se afișează primele rezultate și cum se depun contestațiile

Afișarea primelor note și rezolvarea eventualelor nemulțumiri ale elevilor și părinților vor respecta următorul calendar:

1 iulie 2026 (până la ora 12.00): Afișarea primelor rezultate

Afișarea primelor rezultate 1 iulie 2026 (orele 14.00 – 18.00) & 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor 4 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor de către comisiile specializate

Soluționarea contestațiilor de către comisiile specializate 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

După această dată, în perioada 13-20 iulie 2026, elevii însoțiți de părinți și asistați de diriginți vor completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu. Repartizarea computerizată oficială va avea loc pe data de 22 iulie 2026.

Cum să te pregătești eficient în zilele rămase: Ghid pentru elevi

Timpul rămas între 12 iunie și 22 iunie nu trebuie transformat într-un maraton de învățare haotic. Psihologii și cadrele didactice recomandă o abordare structurată pentru a evita blocajele emoționale cauzate de stres.

1. Renunță la acumularea de informații noi în grabă

Învățatul pe ultima sută de metri are o eficiență scăzută, deoarece creierul nu are timpul necesar pentru a procesa și fixa conceptele în memoria de lungă durată. Împarte capitolele mari în sub-subiecte zilnice și axează-te pe consolidarea a ceea ce știi deja.

2. Rezolvă variante din anii precedenți sub presiunea timpului

Nu te limita doar la citirea manualelor sau a notițelor. Cea mai bună metodă de evaluare este rezolvarea efectivă a subiectelor extrase la examenele din anii trecuți sau de la simulările naționale. Cronometrează-te pentru a te obișnui cu ritmul celor două ore alocate oficial în sala de examen.

3. Explică lecțiile cu propriile cuvinte

O metodă clasică și eficientă de verificare este autotestarea. Încearcă să îi explici unui părinte, unui coleg sau chiar propriei persoane o teoremă la matematică sau o caracterizare de personaj la română, fără a privi textul. Dacă te blochezi, înseamnă că acea zonă necesită o scurtă revizuire.

Somnul joacă un rol crucial în stocarea informațiilor. Privarea de somn afectează atenția, capacitatea de analiză și crește nivelul de cortizol (hormonul stresului). Un creier odihnit va gestiona mult mai bine momentele în care un exercițiu pare greu la prima vedere.

Pauzele scurte și aerisirea camerei de lucru la fiecare 50-60 de minute de studiu sunt esențiale pentru menținerea randamentului intelectual. Emoțiile sunt firești în fața unui astfel de examen, însă o planificare corectă a ultimelor zile poate transforma stresul într-o concentrare constructivă.

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