Mari Fica, atletă de performanță, kinetoterapeut și una dintre cele mai cunoscute sportive din noua generație, spune că alergarea pe timp de vară poate fi plăcută și sigură dacă sunt respectate câteva reguli simple.

Sportiva are o experiență de peste un deceniu în atletismul de performanță, fiind specializată în proba de 400 de metri garduri și câștigând peste 120 de medalii în competițiile naționale și internaționale. În paralel, activează ca kinetoterapeut, unde lucrează cu persoane aflate în recuperare și cu sportivi care vor să prevină accidentările. Publicul larg a cunoscut-o și în urma participării la emisiunea Survivor România, experiență despre care a spus că i-a testat atât rezistența fizică, cât și echilibrul psihic.

Pe baza experienței sale din sportul de performanță și din recuperarea medicală, Mari Fica recomandă șase reguli simple pentru cei care aleg să alerge în sezonul cald.

1. Aleargă în funcție de efort, nu în funcție de timp



În zilele foarte călduroase, organismul consumă mai multă energie pentru a-și menține temperatura normală. Din acest motiv, ritmul obișnuit poate deveni mult mai solicitant.

„Nu alerga în funcție de timpul pe care îl scoți sau de ritmul din aplicație. Vara este mai important să urmărești nivelul de efort și felul în care se simte corpul tău.”

Reducerea vitezei sau scurtarea traseului nu înseamnă un antrenament mai slab, ci unul adaptat condițiilor meteo.

2. Alege momentul potrivit al zilei



Intervalul în care alergi poate face diferența dintre un antrenament confortabil și unul dificil.

„Dacă ai posibilitatea, ieși la alergare dimineața devreme sau seara, când temperaturile și indicele termic au scăzut. Încearcă să alegi trasee cu cât mai multă umbră.”

Evitarea orelor de vârf reduce stresul termic și permite organismului să funcționeze mai eficient.

3. Hidratează-te înainte să apară senzația de sete



Una dintre cele mai frecvente greșeli este hidratarea doar atunci când apare setea.

„Hidratează-te înainte să ți se facă sete. Dacă senzația de sete s-a instalat deja, înseamnă că organismul este deja în urmă cu hidratarea.”

Specialiștii recomandă consumul regulat de lichide înainte, în timpul și după alergare, mai ales când temperaturile sunt ridicate.

4. Poartă haine deschise la culoare



Echipamentul influențează direct confortul termic.

„Alege haine deschise la culoare și materiale care permit evaporarea transpirației. Corpul se va răci mai ușor și alergarea va deveni mai confortabilă.”

Materialele tehnice, respirabile, sunt de preferat în locul bumbacului, care reține umezeala.

5. Nu sări peste încălzire



Deși afară este foarte cald, mușchii au în continuare nevoie de pregătire înainte de efort.

„Nu omite încălzirea doar pentru că simți că organismul este deja încălzit de temperatura de afară. Mușchii și articulațiile au nevoie de activare înainte de alergare.”

O încălzire de câteva minute poate reduce riscul accidentărilor și îmbunătățește eficiența mișcării.