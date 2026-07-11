Printre alei cu mulți copaci, sute de mașini parcate de-o parte și de alta, blocuri gri și magazine la tot pasul, există un loc care pare desprins dintr-o altă epocă.

La câțiva pași de agitația din Drumul Taberei, pe strada Sibiu, vizavi de Complexul Favorit, o construcție din cărămidă roșie se ridică neașteptat dintre clădirile comuniste.

Are ziduri groase, ferestre înguste și un aer de cetate uitată. Un turn medieval rătăcit în mijlocul Bucureștiului modern.

Străjerul de cărămidă din mijlocul blocurilor

Este unul dintre acele mici mistere urbane pe lângă care trec zilnic mii de oameni fără să știe că au în față o bucată de istorie.

Turnul de pe strada Sibiu datează, potrivit puținelor informații disponibile, din primele decenii ale secolului al XX-lea. Pe atunci, locul unde astăzi se întinde unul dintre cele mai mari cartiere ale Bucureștiului era aproape de marginea orașului. Nu existau bulevarde aglomerate și nici blocuri cu sute de apartamente.

Zona era un amestec de terenuri agricole, mlaștini, barăci militare și spații folosite de armată. Iar în acest peisaj aproape rural a apărut turnul.

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„Copiii spuneau că sigur are tuneluri pe dedesubt”

Conform informațiilor păstrate, construcția ar fi avut rolul de turn de apă pentru Cazarma Militară 575 București.

O instalație practică pentru o zonă militară, dar care, după mai bine de un secol, pare mai degrabă decorul unei povești cu cavaleri.

„Când eram copil, mie mi se părea că aici a fost o fortăreață”, spune doamna Elena, o pensionară care locuiește în zonă de peste 50 de ani. „Unii copii spuneau că sigur are tuneluri pe dedesubt și ne făceam tot felul de filme”, povestește ea amuzată.

A venit cartierul cu blocuri noi, turnul a rămas

În anii ’60, Bucureștiul începea să se extindă masiv. Planurile pentru construirea cartierului Drumul Taberei au schimbat complet fața zonei.

În 1966, turnul a trecut în administrarea Primăriei, iar câțiva ani mai târziu, în perioada 1968–1969, în jurul lui au apărut primele blocuri ale noului cartier.

Turnul de apă, printre blocurile din Drumul Taberei

Multe construcții vechi au dispărut atunci. Câmpurile au fost înlocuite de alei, spații verzi și zeci de mii de locuințe. Dar turnul a scăpat. Nu a fost demolat.

Astăzi, pare că blocurile au crescut în jurul lui.

Magazinul cu lapte de la baza turnului

Pentru generațiile mai vechi din Drumul Taberei, turnul nu este doar o clădire veche. Este locul unde se întâmplau lucruri obișnuite.

Ani buni, la baza lui a funcționat un magazin alimentar de cartier. Nu era un supermarket modern, ci unul dintre acele magazine mici în care oamenii veneau aproape zilnic.

„Dimineața se făcea coadă la lapte”, își amintește un pensionar care spune că s-a mutat aici la sfârșitul anilor ’60. „Veneam cu sticla de acasă. Luam lapte, iaurt, pâine. Era punctul nostru de întâlnire”.

Bătrânii cartierului își amintesc și de terasa improvizată din fața turnului. Cel mai probabil, discuțiile de la mesele de acolo erau despre fotbal și câte o mică bârfă despre vecinii din bloc.

Ultimul capitol: un turn în așteptare

„Turnul era ca un reper. Dacă spuneai «Ne vedem la turn», știa toată lumea unde”, povestește doamna Maria, care susține că a locuit zeci de ani la câteva minute distanță.

Pentru copii, locul avea și o doză de mister.

„Ne uitam la cărămizile alea și ne întrebam cine l-a construit și de ce este aici. Era ca un castel mic în cartierul nostru”, spune ea.

În ultimii ani, magazinul de la baza turnului a dispărut. Ușa este închisă, vitrinele sunt goale, iar seara, locul care odinioară aduna oameni a rămas liniștit.

Turnul rezistă. Fără prea multe informații, fără explicații turistice, fără să fie pus în valoare.

Poate că cea mai frumoasă poveste a turnului din Drumul Taberei este chiar aceasta: că a devenit un punct de reper în poveștile și amintirile locuitorilor cartierului.

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