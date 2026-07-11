Raluca Lăzăruț, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV ale anilor 2000, și-a construit o nouă viață în Statele Unite. Stabilită peste Ocean de mai bine de un deceniu, fosta jurnalistă și-a urmat visul de a deveni actriță, iar în prezent își împarte timpul între proiectele profesionale, colaborările cu branduri internaționale și familia sa.

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Raluca Lăzăruț și-a construit o nouă viață în Statele Unite

Au trecut mai bine de zece ani de când Raluca Lăzăruț a decis să lase în urmă televiziunea din România și să înceapă un nou capitol în Statele Unite. Fosta prezentatoare TV locuiește din 2015 peste Ocean alături de soțul său, Horațiu Boeriu, și cei doi copii, iar între timp și-a construit o carieră în actorie.

Deși începutul nu a fost deloc ușor, Raluca Lăzăruț a participat la numeroase castinguri și a trecut prin multe refuzuri înainte de a obține primele roluri în producții americane.

A jucat în seriale americane și colaborează cu branduri internaționale

Perseverența i-a adus rezultate, iar fosta prezentatoare TV a ajuns să joace în seriale precum „Chicago Med”, „Empire” și „The Emperor of the Ocean Park”, unde a lucrat alături de actori cunoscuți.

În paralel, Raluca Lăzăruț colaborează cu mai multe branduri și apare în campanii publicitare dedicate pieței americane.

Deși s-a stabilit în Statele Unite, continuă să călătorească frecvent în diferite colțuri ale lumii.

Invitată la un eveniment exclusivist organizat pe malul lacului Como

În urmă cu aproximativ o lună, Raluca Lăzăruț s-a aflat în Italia, unde a participat la un eveniment dedicat pasionaților de automobile BMW, organizat pe malul lacului Como.

Cu această ocazie, fosta vedetă TV a avut posibilitatea să conducă unul dintre cele mai apreciate modele din istoria producătorului german, BMW M3 E30, experiență pe care a împărtășit-o și cu urmăritorii săi din mediul online.

Vacanță la Disneyland alături de cei doi copii

După experiența din Italia, Raluca Lăzăruț și-a petrecut câteva zile împreună cu familia la Disneyland. Fosta prezentatoare TV a publicat imagini din vacanță alături de cei doi copii ai săi, Gemma și Luka, surprinzând momente petrecute în parcul de distracții și întâlnirile cu celebrele personaje Disney.

Fotografiile au fost apreciate de mii de urmăritori, care au remarcat cât de mari au crescut cei doi copii și au transmis numeroase mesaje familiei.

De ce spune că nu se mai întoarce în România

Raluca Lăzăruț este căsătorită cu Horațiu Boeriu, alături de care are doi copii, Gemma și Luka. De-a lungul anilor, fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre decizia de a se muta în Statele Unite și despre viața pe care și-a construit-o acolo.

„Mi-e bine de mor și nu mă mai întorc în România câte zile am! Mutarea aici a fost cea mai bună decizie, iar Horațiu este un băiat de n-am crezut că mai pot exista așa soți rămași pe lumea asta”, mărturisea Raluca într-o postare pe rețelele de socializare.

Își împarte timpul între carieră și familie

În prezent, Raluca Lăzăruț continuă să își dezvolte cariera în actorie, colaborează cu branduri internaționale și călătorește frecvent, fără să neglijeze timpul petrecut alături de familie. La mai bine de un deceniu de la plecarea din România, fosta prezentatoare TV spune că decizia de a începe o nouă viață în Statele Unite a fost una dintre cele mai importante pe care le-a luat.

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