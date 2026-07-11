Astfel, cea mai ieftină benzină costă azi 8,59 lei/l, deși se menținea de două săptămâni la 8,62 lei/l. Cea mai ieftină motorină se comercializează cu 9,34 lei/l, comparativ cu 9,39 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 11 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este de 8,59 lei/l, deși până ieri s-a menținut la 8,62 lei/litru, din 26 iunie (o diferență de 0,03 lei), la Petrom. Azi, carburantul cu acest cost se găsește la stațiile Socar, care ieri practicau un preț de 8,62 lei/l (o diferență de 0,03 lei).

La Petrom, benzina costă sâmbătă 8,62 lei/l, cost care se menține din 26 iunie, adică de peste două săptămâni.

Stațiile Lukoil au scumpit ușor benzina standard la 8,63 lei/l, de la 8,62 lei/l cât era ieri (o creștere de 0,01 lei).

Stațiile Rompetrol afișează sâmbătă, 11 iulie 2026, un preț de 8,64 lei/l, constant de marți.

Și Mol menține costul carburantului de ieri și vinde azi benzina tot cu 8,66 lei/l.

De asemenea, OMV păstrează cotația din ziua precedentă și comercializează azi benzina cu 8,68 lei/l.

Raportat pe orașe, în Cluj-Napoca cea mai ieftină benzină standard costă la 8,59 lei/litru, preț constant din 26 iunie. În București, Timișoara și Constanța, cel mai mic preț este de 8,59, față de 8,62 lei/litru, costul de ieri (o diferență de 0,03 lei). La Iași, cea mai ieftină benzină se vinde cu 8,62, la fel ca în ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 11 iulie 2026

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din București este azi de 9,34 lei/l, comparativ cu 9,39 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,05 lei), și se găsește la Socar. Stația vindea ieri carburantul cu 9,39 lei/l, deci o diferență tot de 5 bani.

Petrom menține costul de ieri și vinde carburantul azi cu 9,39 lei/l.

Și stațiile Mol păstrează prețul motorinei de ieri, de 9,40 lei/l.

Rompetrol afișează sâmbătă, 11 iulie 2026, un preț de 9,41 lei/l pentru acest carburant, cost constant de joi.

La fel, OMV păstrează cotația de joi și comercializează motorina azi cu 9,45 lei/l.

În schimb, stațiile Lukoil vând motorina cu 9,45 lei/l, comparativ cu 9,39 lei/l cât era ieri (o creștere de 0,06 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în București, la prețul de 9,34 lei/l, în scădere față de ieri când era 9,39 lei/l (o diferență de 0,05 lei). La Timișoara, motorina este 9,36 lei/l, comparativ cu 9,39 lei/l, prețul din ziua precedentă (o diferență de 0,03 lei). Cluj-Napoca a rămas cu prețul de 9,39 lei/l la motorină, constant de sâmbăta trecută. În Iași și Constanța, carburantul poate fi cumpărat tot cu 9,39 lei/l, la fel ca ieri.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 11 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,58 lei/l, în ușoară scădere față de prețul care se menține de miercuri, de 8,59 lei/l (o difereneță de 0,01 lei) și este disponibilă la o stație Partener Rompetrol din Arad, str. Zimbrului nr. 101B.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei, în creștere față de 8,98 lei/litru, neschimbat de marți (o majorare de 0,16 lei), și poate fi găsit la o stație Gazprom.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.