Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 11 – 17 iulie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Berbec. Uunele conversații pe care Berbecii le-ar putea avea cu unul sau mai mulți prieteni le-ar putea schimba părerea sau unghiul de abordare al unei probleme. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Taur. Taurii vor simți nevoia să se informeze sau să se consulte pe teme financiare care vizează viața personală, profesională sau de familie; unii s-ar putea confrunta cu mici încurcături administrative sau birocratice. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Gemeni. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a consolida o situație materială, de a o feri de riscuri și de a dezvolta un atașament sănătos din punct de vedere moral și social cu tot ceea ce înseamnă câștig, muncă, plată, avantaje materiale. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Rac. Șansă la corectarea unui plan sau a unei opinii prin accesul la informații corecte, pertinente, oneste sau oficiale. Noroc pentru toate demersurile care țin de învățare și examene. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Leu. Întâlniri, vizite, petreceri, sărbători și vacanțe alături de cunoscuți și apropiați. Momente de comuniune sufletească și de bună comunicare cu persoanele dintr-un grup de afini. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Fecioară. Activitate intensă în plan profesional, deschidere spre publicul larg, activități oficiale sau mediatice care le vor solicita nativilor deschiderea spre comunicare și capacitatea de a face față unor controverse în mediul lor profesional. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Balanță. Posibilă furtună într-o relație de prietenie sau chiar între nativi și un grup de apropiați între care au apărut, de-a lungul timpului, fisuri de încredere și de simpatie. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Scorpion. Contextul indică și riscul ca neînțelegerile amplificate să se radicalizeze prin argumentele părților și să conducă la transferarea disputei în instanță. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Săgetător. Nativii care au funcții ar putea fi obligați să se îndepărteze de colaboratorii ineficienți sau de rea-credință; nevoie de a administra o funcție sau un statut profesional prin ordine, metodă și disciplină a muncii. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Capricorn. Informații legate de activitatea nativilor la locul de muncă; situație nelămurită în plan salarial pe fondul unei modificări de ultimă oră înăuntrul instituției sau al nevoii de a pune în aplicare o măsură legislativă. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Vărsător. Casa a V-a a sentimentelor va fi tulburată de discuțiile pe teme banale care pot lua o turnură neplăcută: motivele pot fi multe, dar unul dintre ele ar putea fi o chestiune bănească. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 11 – 17 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 iulie 2026

Zodia Pești. Posibilă situație generată de luarea unei măsuri speciale în instituția unde nativii lucrează care schimbă datele problemei, obligându-i pe Pești să se reorienteze profesional. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 iulie 2026.

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