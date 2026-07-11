Papanașii sunt serviți pe banda pe care circulă și sushi

Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Japonia.

„Unul dintre cele mai importante lanțuri de sushi din Japonia, Kura Sushi, a introdus un produs specific românesc – papanașii”, a transmis Ambasada României în Japonia.

La fel ca farfuriile cu sushi, papanașii ajung la clienți pe banda rulantă, într-un recipient transparent. În meniul digital apar sub denumirea „Papanasi (Donuts with Sour Cream)”, alături de steagul României. Desertul este preparat din gogoși pufoase, servite cu smântână și dulceață de afine, o variantă inspirată de rețeta românească.

Restaurantul în care pot fi găsiți se numește Kura Sushi Memorial Namba Sennichimae și a fost deschis în Osaka în luna mai a acestui an.

Ce sunt papanașii, desertul românesc ajuns până în Japonia

Papanașii sunt unul dintre cele mai cunoscute deserturi românești. Ei se prepară dintr-un aluat cu brânză de vaci, ouă, făină și zahăr, care este modelat și prăjit în ulei.

Papanașii sunt acoperiți cu smântână și dulceață, de obicei de afine, vișine sau fructe de pădure. Forma lor este ușor de recunoscut: o bucată rotundă de aluat, cu o bilă mai mică așezată deasupra. Desertul românesc care a ajuns pe banda de sushi din Japonia este oferit într-o variantă adaptată de Kura Sushi.

Au gustul papanașilor făcuți de bunica

Papanașii nu au apărut întâmplător în meniul japonezilor. Ei au fost creați inițial pentru Expo Osaka-Kansai 2025, unde Kura Sushi a pregătit preparate inspirate din bucătăriile a 70 de țări participante. Compania spune că, înainte de lansare, a colaborat cu mai multe ambasade pentru a reproduce cât mai fidel gustul preparatelor tradiționale.

Potrivit Kura Sushi, o persoană din România care a gustat desertul în timpul testelor a spus că are „același gust ca papanașii făcuți de bunica” și chiar a lăcrimat.

România va fi promovată și la Tokyo

Promovarea produselor românești continuă și în capitala Japoniei. Ambasada României în Japonia a anunțat că, pe 18, 19 și 20 iulie, supermarketul National Azabu din Tokyo va organiza „Romanian Days”.

Vizitatorii vor putea cumpăra vinuri românești, gemuri, dulciuri și pălincă, dar vor găsi și ingrediente și rețete pentru preparate tradiționale precum papanașii, salata de vinete și ardeii umpluți. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ambasada României în Japonia și își propune să promoveze gastronomia românească în fața publicului japonez.