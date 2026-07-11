Mașina lui Costantin s-a izbit frontal de un autobuz

Accidentul s-a produs joi, 9 iulie, în jurul prânzului, pe drumul provincial 589, de-a lungul străzii Valle Po. Costantin conducea o mașină Mazda și se îndrepta spre Busca, localitatea în care locuia. Cu puțin timp înainte de intrarea în Madonna dellOlmo, autoturismul românului s-a izbit frontal de un autobuz al companiei locale. Coliziunea a avut loc în apropierea intersecției care duce spre sediul companiei de transport Lannutti. Impactul a fost extrem de puternic. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru șoferul român.

Șoferul autobuzului și pasagerii aflați în vehicul nu au fost răniți. Oamenii au fost ajutați să coboare din autobuz înainte de sosirea tuturor echipelor de intervenție. La locul accidentului au ajuns personalul serviciului medical 118, pompierii și polițiștii locali din Cuneo.

Anchetatorii încearcă să afle de ce mașina a ajuns în fața autobuzului

Nu se știe deocamdată ce a provocat accidentul. Polițiștii italieni continuă cercetările pentru a stabili cum a ajuns mașina condusă de Costantin pe direcția autobuzului care venea din sens opus.

Printre variantele luate în calcul se află posibilitatea ca românului să i se fi făcut rău la volan sau să fi ațipit. Sunt însă doar ipoteze, iar anchetatorii nu au anunțat până acum o concluzie privind cauza coliziunii. Procurorii ar putea solicita verificări suplimentare.

Costantin trăia în Italia alături de cei cinci frați

Costantin Sufletu era originar din comuna Borca, județul Neamț, dar se mutase de mult timp în Italia. Se stabilise în provincia Cuneo împreună cu cei cinci frați ai săi. Românul locuia în Busca, iar frații săi trăiau și munceau în localitatea San Lorenzo di Peveragno, din aceeași provincie. Costantin lucra ca muncitor în industria metalurgică, iar în trecut fusese angajat și la o cooperativă agricolă din zonă. Bărbatul nu era căsătorit și nu avea copii.

Moartea românului se adaugă unui bilanț grav al accidentelor produse în provincia Cuneo de la începutul anului. Potrivit publicației Cuneodice, opt persoane aflate în autoturisme, cinci motocicliști, trei bicicliști, un șofer de camion, un pieton și un utilizator de trotinetă și-au pierdut viața pe drumurile din zonă în primele luni ale anului 2026. În total, bilanțul ajunge la 19 morți.