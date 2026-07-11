Casa a fost construită pentru scriitorul britanic R. F. Delderfield

O proprietate situată în localitatea Sidmouth, din sudul Angliei, este scoasă la licitație până la 21 iulie la un preț de pornire de aproximativ 290.000 de euro, o sumă neobișnuit de mică pentru o vilă cu vedere la mare. Locuința are două camere de zi spațioase, trei dormitoare și două băi și este amplasată deasupra plajei Jacob’s Ladder, pe celebra Coastă Jurasică (Jurassic Coast), inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Sidmouth se află la aproximativ 25 de kilometri sud-est de orașul Exeter.

De pe terasa vilei se poate admira panorama asupra văii Sidmouth, până la localitățile Beer și Branscombe, iar în zilele senine este vizibil chiar și farul Portland Bill. Agentul imobiliar descrie priveliștea drept una dintre cele mai spectaculoase de pe litoralul Angliei.

Casa a fost construită în anii 1960 pentru scriitorul britanic R. F. Delderfield.

Prețul redus este însă explicat de riscul la care este expusă proprietatea. Recent, o porțiune importantă a falezei aflate la limita terenului s-a prăbușit, iar între vilă și marginea abruptului au mai rămas doar aproximativ 12 metri de grădină. Agenția imobiliară nu estimează probabilitatea unor noi surpări, dar îi informează pe potențialii cumpărători că există un raport tehnic privind stabilitatea terenului, care poate fi consultat înainte de licitație. „Raportul privind starea falezei arată că subsolul este stabil, deoarece este protejat de un strat de gresie verde”, a declarat Ben Morgan, reprezentant al agenției, pentru Bild.

Agentul imobiliar îi îndeamnă pe cumpărători să fie prudenți

Chiar și în aceste condiții, agentul îi avertizează pe cei interesați să analizeze cu atenție documentația înainte de a face o ofertă. „Este posibil să treacă foarte, foarte mult timp până când va trebui să vă faceți griji din cauza falezei. Dar îi rugăm insistent pe cumpărători să citească documentele juridice și să solicite o evaluare independentă”, a explicat Ben Morgan.

Potrivit acestuia, interesul pentru proprietatea neobișnuită rămâne ridicat.

Zona este afectată frecvent de surpări de teren

În această regiune a coastei Angliei au loc periodic prăbușiri ale falezelor. Din cauza riscului de căderi de pietre, plaja aflată sub proprietate va rămâne închisă publicului cel puțin până în anul 2027, potrivit BBC.

Instabilitatea este cauzată de structura moale a stâncilor, care poate provoca oricând alunecări de teren și prăbușiri de roci. Autoritățile efectuează inspecții periodice în numeroase zone ale litoralului, însă terenul pe care este amplasată vila este proprietate privată și nu este monitorizat de stat.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Districtual East Devon a explicat că „stâncile sunt alcătuite din roci moi, ceea ce înseamnă că alunecările de teren se pot produce în orice moment”.

Vila se vinde la un preț apropiat de cel al unui în Titan, Vitan, Muncii, Iancului sau Mihai Bravu

Pe de altă parte, în București, în zone precum Titan, Vitan, Muncii, Iancului sau Mihai Bravu, apartamente listate pe Imobiliare.ro. se vând cu 300.000 de euro. Iar în zonele centrale și în Sectorul 1, prețul locuințelor cu 3 sau 4 camere depășește această sumă.

Spre exemplu, pentru apartamentele aflate în Pipera, Băneasa, Unirii sau Floreasca, prețurile apartamentelor cu patru pot să depășească 400.000 de euro.

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