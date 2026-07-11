Taxa va fi obligatorie și pentru șoferii străini

Cele trei regiuni ale Belgiei au ajuns la un acord privind introducerea unei taxe de drum pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone.

„Toți cei care folosesc drumurile noastre trebuie să contribuie în mod echitabil la întreținerea lor”, a declarat ministrul infrastructurii și mobilității din Valonia, François Desquesnes, la prezentarea planului.

La rândul său, ministrul finanțelor din Flandra, Ben Weyts, a subliniat că șoferii din regiunea sa plătesc deja taxe similare atunci când circulă în alte state europene.

Noua taxă de drum ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și se va aplica tuturor conducătorilor auto, indiferent dacă sunt rezidenți ai Belgiei sau cetățeni străini.

Prețul vinietei va varia în funcție de tipul vehiculului și de nivelul emisiilor poluante. Pentru vehiculele fără emisii, costul va începe de la 90 de euro pe an, în timp ce pentru cele încadrate în normele de poluare Euro 0 – Euro 3, taxa va ajunge la 125 de euro anual.

O țară din Europa introduce taxă de drum pentru toți șoferii, inclusiv străini: până la 125 de euro pe an, din 2027
Imagine generată de Inteligența Artificială

Autoritățile intenționează să introducă și viniete valabile 24 de ore, 10 zile, o lună sau două luni, destinate în special șoferilor aflați în tranzit sau celor care vizitează temporar Belgia.

În Austria, o vinietă de o zi costă 9,6 euro

Vinietele vor putea fi cumpărate și plătite online și vor fi asociate numărului de înmatriculare al vehiculului. Respectarea obligației de plată va fi verificată cu ajutorul unor sisteme de camere video, iar șoferii care circulă fără vignetă riscă o amendă de 70 de euro.

Banii colectați vor fi folosiți pentru întreținerea drumurilor

Potrivit autorităților, veniturile obținute din noul sistem de taxare vor fi direcționate către lucrările de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere. Președintele partidului liberal-conservator MR, Georges-Louis Bouchez, a anunțat pe platforma X că va încerca să evite o povară suplimentară pentru cetățenii belgieni, solicitând reducerea altor taxe percepute acestora.

Proiectul privind introducerea taxei de drum trebuie însă să primească aprobarea finală din partea celor trei regiuni ale Belgiei și a autorităților europene înainte de a putea intra în vigoare.

În prezent, Belgia nu are vinietă pentru autoturisme. Acestea circulă gratuit pe toate drumurile, inclusiv autostrăzi. Taxa ViaPass (OBU electronic) se aplică doar camioanelor >3,5 tone, iar pentru lipsa ei amenda este de 5.000 de euro. Numai utilizarea tunelului Liefkenshoek de lângă Anvers necesită costuri pentru transportul de persoane, care depind de mărimea vehiculului și de metoda de plată.

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