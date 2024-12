„De-a lungul anilor, MasterChef România a transformat bucătari amatori în adevărați profesioniști. A reunit mii de pasionați de gătit și, dacă ne referim și la cei de acasă, milioane. Astăzi vom adăuga un nou capitol memorabil acestei povești unice”, le va spune Gina Pistol celor care au ajuns până în această etapă a competiției.

Cei mai buni 10 concurenți ai sezonului 9 vor găti în această seară alături de campioni din sezoanele anterioare: Alex Cârțu, Mehrzad Moghazehi, Alexandru Hora, Alexandru Petricean, Andreea Moldovan, Mihai Toader, Traian Galleguillos, Mimi Nicolae, Florin Arvunescu și Victor Nemeș.

„În bucătăria MasterChef se află acum cei mai buni 10 concurenți ai sezonului 9. Top 10! Pentru performanța de a ajunge aici, meritați un mare: Bravo! Când am început acest sezon, am spus că acest show poate schimba destine. Astăzi veți vedea că am avut dreptate. Lângă cei mai buni 10 concurenți din sezonul 9, nu puteau veni decât 10 campioni MasterChef!”, vor spune chefii.

Chef Sorin Bontea va adăuga: „MasterChef le-a schimbat viața, meseria, cariera. Viața lor după MasterChef a luat o altă turnură, sunt pe alt drum. Gătesc extraordinar, au business-uri de succes. Asta înseamnă MasterChef! Vrem ca acești concurenți să învețe de la ei, să simtă și să facă legătura dintre noi și ei. Nu i-am mai văzut de mult, dar m-am emoționat tare, parcă mi-am revăzut copiii.”

În drumul către Marea Finală, tensiunile dintre cei 10 concurenți vor atinge cote înalte: „În momentul de față, fiecare este pe barba lui…”, „Orice greșeală mică este biletul de mers acasă și nu-mi permit să fac asta” sau „De acum încolo nu mai ajut pe nimeni!” – sunt doar câteva dintre reacțiile lor.

