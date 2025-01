Cei trei bucătari s-au întors anul trecut la PRO TV, iar show-ul MasterChef România a fost din nou lider de audiență, după o pauză de câțiva ani în care emisiunea nu reușea să se impună și era învinsă de Antena 1.

După finalul sezonului în care Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au fost din nou jurați, cel mai tânăr dintre bucătari și-a făcut planul pentru anii care urmează.

Se gândește să trăiască la țară

Deoarece are mai mult timp liber de când s-a întors la PRO TV, Florin Dumitrescu ia în calcul ca la un moment dat să se mute la țară și să crească în propria lui gospodărie mai multe animale.

„Vreau să mă mut la țară, vreau să am foarte multe planuri cu timpul meu liber. E mult mai bine acum. Un singur sezon de MasterChef pe an cumva ne permite să avem și libertatea de a face alte lucruri. Mi-aș dori să-mi deschid și un restaurant. Aș vrea să am mai mult timp la dispoziție pentru mine. Știi că bunicii noștri nu erau fraieri când se gândeau din timp la retragere?

Și fetele mele încă sunt micuțe și aș vrea să mă pregătesc de acum pentru perioada în care trebuie să eliberez casa, să le predau cheile și să mă duc eu în altă parte unde să nu le încurc prea tare. Vreau să-mi iau capre, vreau să-mi iau găini, vreau să-mi iau cutii să pot să-mi fac niște grădini de legume. Nu mă pricep atât de bine, știu să gătesc, dar nu știu să cresc. Și mi-aș deschide cumva orizontul ăsta”, a spus celebrul bucătar pentru Ciao.

Florin Dumitrescu a mai afirmat că vrea să facă această mutare și pentru că marii bucătari ai lumii au propria lor grădină, deoarece acesta este scopul meseriei lui, să fie sustenabil.

„În meseria mea cam ăsta este scopul, să poți să fii sustenabil în adevăratul sens al cuvântului. Majoritatea bucătarilor mari își cultivă singuri legumele și atunci cred că prima sămânță pe care o plantez pentru cârciuma mea este grădina”, a mai spus Florin Dumitrescu pentru sursa citată.

