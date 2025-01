În vârstă de 53 de ani, Carmen Șerban e atentă la dieta ei. Cântăreața îmbină alimentația cu mișcarea de la sală și spune că se simte chiar foarte bine. Nu mai are timp să gătească zilnic, așa că a ajuns să își comande mâncare chiar de la Cătălin Scărlătescu.

„Eu gătesc dintotdeauna, de când eram mică. Îmi place să fac mâncare, dar acum recunosc că îmi comand mâncare de la Scărlătescu, pentru că îmi trimite mâncare acasă în fiecare zi, 3 mese, cu caloriile care mi-ar fi necesare ca să mai slăbesc. Îmi selectez de pe site-ul lor ce vreau să mănânc, nu am restricții la nimic.

Merg și la sală. Am început să merg din toamnă din nou, pentru că am avut o ruptură de menisc, ceva nu făceam bine, am încercat să rezolv cauza care a creat efectul, am rezolvat-o cu ajutorul unei echipe de energoterapeuți și, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. La sală merg pe bandă, o oră trebuie să fac mișcare constantă, nu am voie nici să alerg, dar merg”, a spus Carmen Șerban pentru Click.

Pentru viitor, Carmen Șerban nu are așteptări, însă se bucură de toate experiențele și lecțiile pe care le-a avut în trecut. „Consider că tot ce am trăit a fost ca o lecție de viață, unele plăcute, altele mai puțin plăcute. E bine să nu avem așteptări și e bine să trăim fiecare moment din plin, să luăm câte ceva frumos din fiecare loc. Viața e frumoasă, mergem înainte și învățăm din fiecare și din tot ceea ce ne aduce bucurie”, a mai spus cântăreața.

Motivul pentru care Carmen Șerban nu s-a căsătorit

Cântăreața Carmen Șerban a surprins pe toată lumea atunci când a declarat că nu dorește să se căsătorească și că se simte fericită și împlinită cu statutul pe care îl are în prezent.

Vedeta a afirmat că a luat această decizie în urma experiențelor și lecțiilor învățate în trecut și că se simte completă și fericită așa cum este. Carmen Șerban a fost mereu cunoscută pentru vocea sa puternică și interpretările sale pline de pasiune. Ea a reușit să cucerească inimile multor ascultători cu piesele sale și talentul său artistic. Cântăreața a precizat că fericirea nu este neapărat legată de viața de cuplu și că fiecare persoană are dreptul de a alege ce este mai bine pentru ea.

„Eu cred în relațiile stabile, îmi doresc, ca toți, o relație stabilă. Fericirea mi-o creez eu. Dacă eu mă simt bine cu mine, atrag oameni de factura mea. Dacă mă mărit din frustrare, să fiu și eu măritată, să satisfac presiunea societății, clar nu o să fiu fericită. Eu nu fac ce spune lumea. Am ajuns să clachez, la un moment dat. De asta m-am dus mai jos până în 2011, când m-a luat destinul și a dat cu mine de pământ”, a declarat Carmen Șerban, la Antena Stars, în 2023.

Carmen Șerban nu are copii

Cântăreața de muzică de petrecere spunea că iubește mult copiii, însă niciodată nu s-a văzut în postura de mamă. „Eu nu am copii, dacă aș fi avut copii, m-aș fi lăudat în gura mare, nu e nimic de ascuns. Viața nu a fost atât de generoasă cu mine pe aceste planuri. Nu m-aș fi văzut, sincer, în viața de mamă, chiar dacă îmi plac mult copiii, iar ei trag la mine la toate spectacolele. Vin părinții și îmi spun că copiii lor nu merg la nimeni, dar plâng că vor să stea cu mine. E foarte plăcută senzația asta, însă eu am pus accent foarte tare pe carieră”, a dezvăluit artista în urmă cu ceva vreme în emisiunea „Exclusiv VIP” de pe Prima TV.

