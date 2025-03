După ce a devenit celebru, Florin Dumitrescu a început să ofere detalii mai puțin știute din trecutul său, mai exact din viața pe care o trăia înainte să devină vedetă.

Recent, într-un interviu pe care l-a acordat jurnaliștilor de la revista Viva, cunoscutul bucătar a dezvăluit cum și-a descoperit pasiunea pentru gătit și cum, timp de mai mulți ani, a petrecut foarte multe ore în bucătărie, pentru a ajunge la un nivel cât mai înalt.

Cum și-a descoperit pasiunea pentru gătit

„Pasiunea pentru gătit a apărut în timp ce eram în bucătăria profesionistă, iar asta s-a întâmplat cumva privind bucătarii mai vechi în meserie ca pe niște zei. Primul meu șef bucătar, Ștefan Kopeczi, este omul care mi-a insuflat pasiunea pentru gătit. Am învățat să mănânc, am învățat să gătesc, am învățat să mă mișc în bucătărie, totul s-a produs cumva muncind.

Meseria noastră se plătește foarte bine dacă muncești și te dedici locului în care te afli. La 17 ani, câștigam mai bine decât mulți oameni din jurul meu, dar eram angajat în două restaurante pe post de bucătar de linie, deci munceam foarte mult. Se întâmpla să dorm 4 ore pe noapte și să mă întorc înapoi în bucătărie. Din 2002 până în 2009, eu nu am văzut marea sau muntele, am fost doar la muncă, fără concediu. E adevărat că asta m-a ajutat să ajung departe”, a spus Florin Dumitrescu pentru sursa citată.

La ce sport a renunțat Florin Dumitrescu

Apoi, celebrul jurat de la MasterChef a dezvăluit și la ce sport a renunțat pentru a face o carieră în bucătărie. Mai exact, Florin Dumitrescu a făcut polo din clasa a 2-a, a fost legitimat la Steaua București, a devenit campion național și a primit titlul de Cetățean de Onoare al Sectorului.

„Din același motiv pentru care mulți oameni renunță. Poloul, în România, nu este un sport foarte bine plătit, iar de la o anumită vârstă încolo se cam închid oportunitățile. Am vrut să îmi aleg un drum fără final, iar bucătăria s-a dovedit a fi o carieră care se plătește mai bine odată cu înaintarea în vârstă.

Tot respectul pentru cei care aleg să facă o carieră în sport, chiar și așa, fără susținere financiară și fără condiții. Eu am preferat să îmi iau bagajul cu tot ce am învățat în apă și să investesc tot timpul meu într-un domeniu care să îmi aducă bucurii și beneficii pentru toată viața”, a încheiat Florin Dumitrescu.

