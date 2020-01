Entertainment 2 seturi de la Untold, în top 10 cele mai ascultate producții în 2019

Două seturi care au încins atmosfera la ediția aniversară Untold, din 2019, au intrat în top 10 cele mai ascultate producții underground în 2019. Cele 3 ore de magie marca Solomun, precum și momentul Solomun B2B Tale of Us de la Galaxy Stage Untold 2019 au fost vizionate de peste 30.000 de ori, potrivit site-ului 1001Tracklists, care a prezentat raportul anual ,,A State Of Dance Music".