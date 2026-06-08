Un radar a adus unui sat încasări de peste 2 milioane de euro

Vacanța în Italia se poate transforma rapid într-o experiență costisitoare pentru șoferii care nu sunt atenți la limita de viteză. Țara este una dintre cele mai monitorizate din Europa în ceea ce privește radarele, iar dezbaterea privind rolul acestora continuă să provoace controverse, potrivit HNA.

Criticii acuză unele administrații locale că folosesc radarele mai degrabă ca surse de venit decât ca instrumente pentru creșterea siguranței rutiere. Nici intervențiile ministrului Transporturilor, Matteo Salvini, în disputa privind radarele nu au reușit să stingă polemica. Iar o nouă analiză realizată de organizația pentru protecția consumatorilor Codacons riscă să alimenteze și mai mult discuțiile. Studiul se bazează pe datele transmise de autoritățile locale ministerului de Interne din Italia.

Cel mai spectaculos exemplu vine din localitatea Colle Santa Lucia, situată în provincia Belluno, în regiunea Veneto. Comuna, care are aproximativ 300 de locuitori, a reușit să încaseze peste 2 milioane de euro dintr-o singură cameră radar în perioada 2021-2025. Potrivit raportului Codacons, dispozitivul a devenit una dintre cele mai importante surse de venit pentru localitate.

Raportată la populație, suma înseamnă 5.989 de euro pentru fiecare locuitor al comunei.

5,3 milioane de euro din amenzi într-un oraș din sudul Italiei

Colle Santa Lucia nu este însă singura localitate care a beneficiat de pe urma sistemelor de monitorizare a vitezei. În Galatina, un oraș cu aproximativ 26.000 de locuitori din provincia Lecce, în sudul Italiei, mai multe radare au generat în 2025 venituri de 5,3 milioane de euro. Suma este mai mare decât cea obținută din amenzi radar de unele dintre marile orașe ale țării.

Un alt exemplu este reprezentat de cele cinci localități amplasate de-a lungul șoselei naționale Telesina, care leagă regiunile Campania și Molise.

Potrivit Codacons, acestea au încasat împreună 2,8 milioane de euro din amenzi. În schimb, în marile centre urbane italiene, încasările provenite din radare au fost mai mici decât în anii precedenți. Analiza arată că veniturile generate de camerele radar în cele mai mari 20 de orașe ale Italiei au scăzut cu 8,9% în 2025, însă au rămas la un nivel ridicat, totalizând 56,5 milioane de euro.

În Tirolul de Sud, efectele noilor reguli privind radarele s-au făcut simțite puternic. La Bolzano, veniturile din amenzi au scăzut cu 84,2% în 2025, potrivit Codacons. Un declin și mai mare a fost înregistrat la Trieste, unde încasările s-au redus cu 94,4%. Pe de altă parte, unele orașe au raportat creșteri semnificative. La Ancona, veniturile din radare au urcat cu 116%, ajungând la 1,8 milioane de euro. Creșteri au fost consemnate și la Genova, cu 54%, respectiv la Cagliari, cu 42%.

Italia a schimbat regulile pentru amenzile de viteză

Concluzia organizației pentru protecția consumatorilor este că modificările introduse de guvernul condus de Giorgia Meloni în privința radarelor nu au reușit să reducă semnificativ impactul amenzilor asupra șoferilor. Potrivit Codacons, în ciuda schimbărilor legislative și a controverselor privind utilizarea camerelor radar, „avalanșa amenzilor” pentru conducătorii auto continuă în multe zone ale Italiei.

Din 30 noiembrie 2025, Italia a schimbat complet regulile pentru amenzile de viteză: doar radarele înregistrate oficial vor mai putea emite sancțiuni valide, iar toate dispozitivele neincluse pe lista națională vor deveni nelegale, anulând automat orice amendă dată șoferilor.

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