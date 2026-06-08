Cum funcționa schema

Cei doi bărbați români, în vârstă de 22 și 25 de ani, au fost reținuți pe 23 aprilie 2026 în zona Newham, iar ulterior au fost eliberați pe cauțiune, în timp ce ancheta continuă.

Potrivit HMRC, suspecții ar fi folosit platforma TikTok pentru a posta anunțuri și videoclipuri în care promiteau „câștiguri rapide” sau „recompense fără riscuri” în schimbul furnizării datelor fiscale.

„Presupusa schemă presupunea ca anumite persoane să publice anunțuri pe TikTok, promițând recompense financiare în schimbul datelor de înregistrare în scopuri de TVA sau a datelor de autentificare pentru declarațiile fiscale ale utilizatorilor.”, scrie The Independent.

Datele obținute erau apoi utilizate pentru depunerea unor cereri frauduloase de rambursare a taxelor („tax refund”) în numele victimelor.

Autoritățile din Marea Britanie au precizat că au reușit să blocheze cereri suspecte în valoare de aproximativ 153 de milioane de lire sterline înainte ca banii să fie transferați.

Datele cerute pe TikTok au fost apoi utilizate pentru a depune cereri frauduloase de rambursare a impozitelor la HMRC, sistemele de detectare a fraudelor ale departamentului blocând cereri în valoare de 153 de milioane de lire sterline.

HMRC avertizează că persoanele care își divulgă datele fiscale online pot deveni victime ale furtului de identitate, pot avea conturile blocate sau pot fi trase la răspundere pentru sume solicitate fraudulos în numele lor.

Contribuabilii ale căror informații au fost utilizate ar putea rămâne în cele din urmă datorând bani autorității fiscale.

Instituția britanică a subliniat că nu contactează niciodată contribuabilii prin rețele sociale și nu solicită date personale sau bancare prin mesaje pe platforme precum TikTok, Facebook sau Instagram.

Asta în condițiile în care s-au înmulțit fraudele realizate pe rețelele de socializare, prin mesaje directe.

Percheziții și acuzații grave

Ancheta a implicat percheziții simultane la mai multe adrese din estul Londrei, în districtul Newham, inclusiv locații rezidențiale și comerciale, potrivit presei britanice.

Cei doi români sunt acuzați de mai multe infracțiuni, inclusiv:

  • fraudă prin reprezentare falsă
  • acces neautorizat la sisteme informatice
  • spălare de bani
  • facilitarea comiterii de infracțiuni

După audieri, aceștia au fost eliberați pe cauțiune, iar ancheta HMRC este în desfășurare.

Avertismentul autorităților britanice

Oficialii HMRC au lansat un avertisment public privind creșterea fraudelor online care exploatează rețelele sociale, în special TikTok, unde sunt promovate oferte false de tip „risk-free money” (fără riscuri).

Autoritățile au cerut populației să fie vigilentă și să nu ofere niciodată date fiscale sau de autentificare în schimbul unor promisiuni financiare.

„Oricine dă peste reclame pe rețelele de socializare… ar trebui să se gândească de două ori și să le raporteze”, au declarat reprezentanții HMRC, potrivit presei britanice.

Simon Grunwell, șeful departamentului de investigații cibernetice din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul HMRC, a declarat: „Ar trebui să vă protejați datele fiscale personale în același mod în care vă protejați datele bancare.”

„Pretențiile de a primi bani rapid și fără riscuri în schimbul partajării informațiilor dumneavoastră personale sunt o înșelătorie. Scopul lor este de a vă frauda.”

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