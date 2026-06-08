Departamentul de Pompieri din New York (FDNY) a fost alertat în jurul orei 19:00 cu privire la un atac sângeros la intersecția dintre West 33rd Street și 7th Avenue, una dintre principalele căi de acces către Penn Station.

Bilanțul victimelor și starea suspectului

În urma atacului, serviciile de urgență au preluat și transportat la spital șase victime. Cinci persoane au fost transportate la Spitalul Bellevue.

Dintre acestea, una a suferit răni grave, în timp ce restul de patru prezintă leziuni minore sau moderate. Autoritățile au precizat că viața niciuneia dintre ele nu este în pericol.

O a șasea victimă a fost direcționată către o altă unitate medicală, însă starea sa de sănătate nu a fost încă dezvăluită de oficiali.

Conform unor surse din cadrul forțelor de ordine, persoana reținută ar face parte din rândul oamenilor străzii. O anchetă extinsă este în plină desfășurare pentru a stabili motivele agresiunii.

Măsuri excepționale de securitate

Penn Station este un nod feroviar și de metrou vital pentru New York, asigurând legături zilnice pentru trenurile urbane, dar și pentru liniile Amtrak către New Jersey și Long Island. Deși atacul a fost gestionat de Poliția Amtrak, circulația trenurilor nu a fost afectată.

Evenimentul a dat însă peste cap planurile logistice, survenind în contextul în care Madison Square Garden se pregătește să găzduiască meciurile 3 și 4 ale finalei NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs (programate pentru luni și miercuri). Este pentru prima dată din 1999 când legendara arenă găzduiește marea finală a ligii de baschet.

Deoarece Donald Trump și-a anunțat prezența în tribune pentru meciul de luni, autoritățile federale și locale implementaseră deja un plan de securitate extrem de riguros.

În urma incidentului de duminică, dispozitivul de pază a fost suplimentat prin desfășurarea de drone de supraveghere deasupra zonei, monitorizarea sporită a camerelor de luat vederi, desfășurarea efectivelor de poliție în teren și intensificarea schimbului de informații între agenții.

Reacția primarului: „O violență inacceptabilă”

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a transmis un mesaj ferm prin care a condamnat atacul și a lăudat intervenția rapidă a echipelor de salvare.

„Inima mea este alături de toți cei care au fost răniți, de cei dragi lor și de toți cei zdruncinați de această violență inacceptabilă. Le urez fiecăreia dintre victime o recuperare completă și rapidă. Sunt recunoscător Departamentului de Poliție Amtrak și primilor respondenți care au acționat cu promptitudine pentru a-l prinde pe suspect și a le oferi victimelor îngrijiri de urgență”, a declarat Zohran Mamdani.

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